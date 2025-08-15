Ajker Patrika
> বিনোদন
> বলিউড

ধার্মিক নাকি আধ্যাত্মবাদী, জবাবে যা বললেন আমির খান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আমির খান। ছবি: সংগৃহীত
আমির খান। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড সুপারস্টার আমির খানের কাছে ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সব ধর্মই মানুষকে একই গন্তব্যের দিকে ধাবিত করে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জয় জওয়ান’-এ এ কথা বলেছেন আমির খান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই অনুষ্ঠানে সেনাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়—তিনি ধার্মিক, নাকি আধ্যাত্মিক। প্রশ্নের জবাবে আমির খান বলেন, তিনি নিজেকে ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক দুটোই বলতে চান।

আমির খান বলেন, ‘আমি মনে করি, ধর্ম খুবই ব্যক্তিগত বিষয়। এটি আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি একটি বিষয়। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। আমাদের সবার গন্তব্য একই। শুধু সেখানে পৌঁছানোর পথটা আলাদা। হ্যাঁ, আমি নিজেকে ধার্মিক বলেই পরিচয় দিতে চাই।’

এ সময় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি আমি আধ্যাত্মিক। তবে ঠিক কতটা আধ্যাত্মিক, তা আমি নিশ্চিত নই। বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে সংযোগ তৈরিই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ।’

বর্তমানে তিনি ধ্যান শুরু করেছেন বলে জানান। বলেন, ‘ধ্যান হলো কোনো কিছুর প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হওয়া। স্কোয়াশ খেলাও মেডিটেশনের একটা রূপ হতে পারে। এটি আপনাকে ধ্যানমগ্ন করে ফেলবে। বলের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে মাথা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়।’

তবে, শুধু স্কোয়াশ খেলেই ধ্যানচর্চা করছেন না আমির খান। বর্তমানে ‘দাজি মেডিটেশন’ শুরু করেছেন তিনি।

বিষয়:

আমির খানবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফুটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ভুলভাবে কথা বলেছেন: প্রেস সচিব

নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস নাকি ওয়েস্টিনের—কোনটি সেরা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শিবির নেতা, ছাত্রলীগ সন্দেহে মারধর করল ছাত্রদল

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ: ভাতা দ্বিগুণ হয়ে ১২০০, ঘণ্টায় সম্মানী ২৫০০ থেকে বেড়ে ৩৬০০ টাকা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

ধার্মিক নাকি আধ্যাত্মবাদী, জবাবে যা বললেন আমির খান

ধার্মিক নাকি আধ্যাত্মবাদী, জবাবে যা বললেন আমির খান

বাংলাদেশে প্রথমবার ‘দ্য আইসক্রিম সেলার্স’

বাংলাদেশে প্রথমবার ‘দ্য আইসক্রিম সেলার্স’

অচিন্ত্য আইচ, সুপারম্যানসহ যা থাকছে ওটিটিতে

অচিন্ত্য আইচ, সুপারম্যানসহ যা থাকছে ওটিটিতে

ছেলের হাত ধরে ৮ বছর পর ফিরছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা

ছেলের হাত ধরে ৮ বছর পর ফিরছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা