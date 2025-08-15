ধার্মিক নাকি আধ্যাত্মবাদী, জবাবে যা বললেন আমির খান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বলিউড সুপারস্টার আমির খানের কাছে ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সব ধর্মই মানুষকে একই গন্তব্যের দিকে ধাবিত করে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জয় জওয়ান’-এ এ কথা বলেছেন আমির খান।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই অনুষ্ঠানে সেনাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়—তিনি ধার্মিক, নাকি আধ্যাত্মিক। প্রশ্নের জবাবে আমির খান বলেন, তিনি নিজেকে ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক দুটোই বলতে চান।
আমির খান বলেন, ‘আমি মনে করি, ধর্ম খুবই ব্যক্তিগত বিষয়। এটি আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি একটি বিষয়। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। আমাদের সবার গন্তব্য একই। শুধু সেখানে পৌঁছানোর পথটা আলাদা। হ্যাঁ, আমি নিজেকে ধার্মিক বলেই পরিচয় দিতে চাই।’
এ সময় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি আমি আধ্যাত্মিক। তবে ঠিক কতটা আধ্যাত্মিক, তা আমি নিশ্চিত নই। বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে সংযোগ তৈরিই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ।’
বর্তমানে তিনি ধ্যান শুরু করেছেন বলে জানান। বলেন, ‘ধ্যান হলো কোনো কিছুর প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হওয়া। স্কোয়াশ খেলাও মেডিটেশনের একটা রূপ হতে পারে। এটি আপনাকে ধ্যানমগ্ন করে ফেলবে। বলের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে মাথা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়।’
তবে, শুধু স্কোয়াশ খেলেই ধ্যানচর্চা করছেন না আমির খান। বর্তমানে ‘দাজি মেডিটেশন’ শুরু করেছেন তিনি।
