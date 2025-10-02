আমির খানের সঙ্গে একমত নন অক্ষয় কুমার

বিনোদন ডেস্ক
বিশ্বের প্রায় সব সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রেক্ষাগৃহের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। দিন যত গড়াচ্ছে, ওটিটির সম্ভাবনা তত বাড়ছে। সিনেমা দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে যেতে আগ্রহ হারাচ্ছে দর্শকেরা। তার চেয়ে বরং বাড়িতে শুয়ে-বসে ওটিটিতে সিনেমাটি উপভোগ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ তারা। এতে সিনেমার ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে বলে মত আমির খানের। তাই একটি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কত দিন পর সেটি ওটিটিতে আসবে, এ বিষয়ে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন আমির।
বর্তমানে বেশির ভাগ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আট সপ্তাহ পর ওটিটিতে আসে। তবে আমিরের মতে, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কমপক্ষে ছয় মাস পর সেটি ওটিটিতে দেখানো উচিত। এতে ওটিটির অপেক্ষায় না থেকে প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার প্রতি উৎসাহী হবে দর্শক। তবে আমিরের এ মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন অক্ষয় কুমার। তাঁর মতে, এ সময়সীমা কম হলেই বরং সেটা সবার জন্য ভালো।
এবিপি লাইভের সঙ্গে আলাপকালে অক্ষয় জানান, ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো অনেক টাকা খরচ করে সিনেমার ডিজিটাল রাইটস কেনে, তাদের প্রতিও ন্যায়সংগত আচরণ করা উচিত। অক্ষয় বলেন, ‘আমার মনে হয়, তিন মাসের ব্যবধান ঠিক আছে। কোনো সিনেমা মুক্তির তিন মাস পর সেটি ওটিটিতে এলেই ভালো। ছয় মাস পর মুক্তি দিলে সেটা অনেক দেরি হয়ে যায়। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর কাছ থেকে ডিজিটাল স্বত্ব বাবদ অনেক টাকা নেন প্রযোজক। তাই ওটিটিগুলোরও লাভের মুখ দেখা উচিত।’
অক্ষয় মনে করেন, করোনা মহামারির আগের সময়ে যে মডেলে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি চলত, এখন সেই মডেলে ফিরে যাওয়া উচিত। তখন প্রেক্ষাগৃহ এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এতটা দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং সহাবস্থান ছিল। অক্ষয় বলেন, ‘ডিজিটাল স্বত্ব বিক্রি করে প্রযোজকেরা তো বেশ আনন্দ নিয়েই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেন। তাহলে কেন বলে যে ওটিটির কারণে সিনেমা চলছে না? আমার মনে হয়, আমরা হয়তো সঠিক সিনেমাটি বানাতে পারছি না।’
অক্ষয় কুমার নিজেও প্রচুর ওটিটি কনটেন্ট দেখেন। শুধু বিনোদনের জন্য নয়, নিজের প্রজেক্টের জন্য নতুন মুখ খুঁজতে ওটিটি কনটেন্টের ওপর ভরসা রাখেন তিনি। অন্যদিকে, আমির খান ওটিটির প্রতি খানিকটা বিরক্তই বলা চলে। নিজের সর্বশেষ সিনেমা ‘সিতারে জমিন পার’ ওটিটিতে না দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন ইউটিউবে। ভবিষ্যতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করার ইচ্ছা আমিরের।
