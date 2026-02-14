Ajker Patrika
বলিউড

বিটলসের বায়োপিকে রবিশঙ্করের চরিত্রে ফারহান আখতার

বিনোদন ডেস্ক
ফারহান আখতার। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

বিশ্বজুড়ে এই মুহূর্তের সবচেয়ে আলোচিত বায়োপিকে যুক্ত হলেন বলিউড তারকা ফারহান আখতার। কিংবদন্তি ইংলিশ রক ব্যান্ড ‘দ্য বিটলস’-এর গল্প নিয়ে বায়োপিক বানাচ্ছেন ‘আমেরিকান বিউটি’খ্যাত অস্কারজয়ী ব্রিটিশ পরিচালক স্যাম মেন্ডিস। এতে বিশ্ববিখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের ভূমিকায় অভিনয় করবেন ফারহান।

দ্য বিটলস ছিল চার সদস্যের ব্যান্ড। প্রত্যেক সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি হচ্ছে একটি করে সিনেমা। নাম রাখা হয়েছে ‘দ্য বিটলস: আ ফোর ফিল্ম সিনেম্যাটিক ইভেন্ট’। বিটলসের চার সদস্যের জীবন, খ্যাতি, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সংগীতযাত্রা নিয়ে সব মিলিয়ে চারটি সিনেমা বানাচ্ছেন পরিচালক স্যাম মেন্ডিস। এতে জন লেননের চরিত্রে অভিনয় করছেন হ্যারিস ডিকিনসন, পল ম্যাককার্টনির চরিত্রে পল মেসকাল, জর্জ হ্যারিসনের চরিত্রে জোসেফ কুইন ও রিঙ্গো স্টারের চরিত্রে আছেন ব্যারি কেওগান।

কেন্দ্রীয় চার চরিত্রের অভিনয়শিল্পীর নাম আগেই জানানো হয়েছিল। কয়েক দিন আগে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁদের ফার্স্ট লুক। সম্প্রতি আরও চারজন অভিনয়শিল্পীর নাম জানিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সনি পিকচারস। রবিশঙ্করের ভূমিকায় ফারহান আখতার, পল ম্যাককার্টনির বান্ধবী জেন অ্যাশারের চরিত্রে লুসি বয়ন্টস, জন লেননের প্রথম স্ত্রী সিনথিয়া লেননের চরিত্রে মরফিড ক্লার্ক আর ব্যান্ডের মূল বেজ গিটারিস্ট স্টুয়ার্ট সাটক্লিফের ভূমিকায় অভিনয় করবেন হ্যারি লোটে।

জানা গেছে, পণ্ডিত রবিশঙ্করের উপস্থিতি এই বায়োপিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিটলসের সদস্য জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। রবিশঙ্করের কাছ থেকে সেতার শেখার পর জর্জ হ্যারিসন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে বিটলসের একাধিক গানে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও সুরের প্রভাব দেখা যায়। ষাটের দশকে এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন পশ্চিমা সংগীতে এক নতুন ধারা তৈরি করেছিল।

ফারহান আখতারের জন্য এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ। পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুধু একজন সংগীতশিল্পী নন, বিশ্বসংগীতে তিনি এই মহাদেশের একজন উজ্জ্বল প্রতিনিধি। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সংগীতের গভীরতা এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে পর্দায় তুলে ধরা সহজ নয়। তবে ফারহানের মতো অভিনেতা সেই চ্যালেঞ্জে সাফল্য পাবেন বলে আশা ভক্তদের।

বর্তমানে জোরেশোরে শুরু হয়েছে বায়োপিকের কার্যক্রম। জানা গেছে, ২০২৮ সালের এপ্রিলে একসঙ্গে চারটি সিনেমাই মুক্তি পাবে।

