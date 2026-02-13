‘ডন ৩’ নিয়ে গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন হৃতিক রোশন

ডন-১ মুক্তি পেয়েছিল ২০১১ সালে। জমজমাট অ্যাকশন আর বুদ্ধির মারপ্যাঁচের সেই সিনেমায় দর্শকদের মাতিয়েছিলেন বলিউড কিং শাহরুখ খান। সঙ্গে পর্দা কাঁপিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এরপর কেটে গেছে ১৪ বছর। ডন সিরিজের পরবর্তী ছবি কবে আসবে, সে অপেক্ষা এখনো ফুরায়নি দর্শকদের। তবে কিছুটা আশার খবরের পাশাপাশি হতাশার খবর জানিয়েছেন বলিউডের আরেক তারকা হৃতিক রোশন।
আজ শুক্রবার হৃতিক জানিয়েছেন, ফারহান আখতারের ‘ডন ৩’ ছবিতে রণবীর সিংয়ের বদলি হিসেবে তাঁকে কখনো প্রস্তাবই দেওয়া হয়নি।
ফারহান আখতার যে ডন-৩ নিয়ে কাজ করছেন, তা বেশ আগেই জানা গিয়েছিল। এই ছবিতে হৃতিক রোশানকে দেখা যেতে পারে- এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পর বেশ আশাবাদী হয়েছিলেন এই তারকার ভক্তরা। এর মধ্যেই আবারও গুঞ্জন ছড়ায়, রনবীর সিংয়ের বদলি হিসেবে হৃতিককে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এমন খবরও প্রকাশ হয়েছে যে, ডন-৩ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য রণবীর সিংয়ের কাছে ৪০ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ চেয়েছে ফারহান আখতারের প্রযোজনা সংস্থা। ২০২৩ সালে রণবীর সিংকে ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।
সব গুঞ্জনেই পানি শুক্রবার ঢেলে দিয়েছেন হৃতিক। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘যা শুরুতে শুধুই একটি গুজব ছিল, তা এখন নিজস্ব রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করা জরুরি। আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, ডন ৩-এর জন্য আমার সঙ্গে কখনোই যোগাযোগ করা হয়নি। অনুগ্রহ করে গণমাধ্যমকে অনুরোধ করছি, এ ধরনের যাচাই-বাছাইহীন খবর থেকে বিরত থাকতে।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গতকাল বৃহস্পতিবার। উৎসবমুখর পরিবেশে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভোট দিয়েছেন শোবিজের তারকারা। সকাল থেকে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে তাঁদের। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ছবি। কেউ কেউ আবার ভোট শেষে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন প্রতিক্রিয়া।১৩ ঘণ্টা আগে
ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর সিনেমা মুক্তি দিতে নির্মাতাদের আলাদা আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে সালমান জসিম পরিচালিত সিনেমা ‘বরিশাইল্ল্যা পরী’। এ ছাড়া আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে স্টার সিনেপ্লেক্সে আসছে হলিউড সিনেমা ‘ক্রাইম ১০১’।১৪ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।১৪ ঘণ্টা আগে
মারা গেছেন ছোট পর্দার অভিনেতা তিনু করিম। আজ দুপুরে বরিশালের গ্রামের বাড়িতে মৃত্যু হয় তাঁর। তিনুর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ছোট পর্দার অভিনয়শিল্পীদের সংগঠন অভিনয়শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ মামুন অপু।১ দিন আগে