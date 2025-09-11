আশীষ খন্দকারের নির্দেশনায় ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের ‘হ্যামেলিনের পাইড পাইপার’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ‘হ্যামেলিনের পাইড পাইপার’ শিরোনামের মঞ্চনাটক। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের ধানমন্ডি শাখার মিলনায়তনে ওই দিন দুটি প্রদর্শনী হবে নাটকটির। প্রথম প্রদর্শনী শুরু হবে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে, দ্বিতীয়টি সন্ধ্যা ৭টায়।
হ্যামেলিনের পাইড পাইপার নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন অভিনেতা ও নির্দেশক আশীষ খন্দকার। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন আশীষ খন্দকার। কর্মশালায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে তৈরি হয়েছে এই নাটক।
ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুল প্রযোজিত হ্যামেলিনের পাইড পাইপার নাটকটি বিশ্বখ্যাত জার্মান লোককথার নাট্যরূপ। মধ্যযুগীয় হ্যামেলিন শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকটি ন্যায়, প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাসভঙ্গের পরিণতি নিয়ে এক অনন্য রূপক কাহিনি। ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুল জানিয়েছে, রসাত্মক অভিনয় ও হৃদয়স্পর্শী উপস্থাপনার মাধ্যমে নাটকের প্রতিটি দৃশ্য সব বয়সী দর্শকের কাছে সমান আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।
নাটকের গল্পে দেখা যায়, হ্যামেলিন নগরীতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে মানুষ দিশেহারা। এ সময় এক রহস্যময় বাঁশিওয়ালা হাজির হয়। প্রতিশ্রুত পুরস্কারের বিনিময়ে ইঁদুর তাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় সে মেয়রের কাছে। মেয়র তাৎক্ষণিক সম্মতি জানায়। রহস্যময় সেই বাঁশিওয়ালা তার জাদুকরি সুরের মাধ্যমে শহরের সব ইঁদুর মেরে শহরকে রক্ষা করে। কিন্তু শেষমেশ মেয়র তাকে পুরস্কার দিতে অসম্মতি জানায়। মেয়রের অবিচারের শাস্তিস্বরূপ বাঁশিওয়ালা হ্যামেলিনের সব শিশুকে নিয়ে যায় এমন এক স্থানে, যেখানে আনন্দের অবাধ জগৎ অপেক্ষা করছে আর পেছনে ফেলে যায় শোকের মাতম ওঠা হ্যামেলিন শহর। জাদুকরি বাঁশির সুরে ইঁদুরের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলেও শেষ পর্যন্ত মানুষ লোভ ও অবিচার থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না, যা তাদের এক চরম শিক্ষা দেয়।
নতুন ওয়েব কনটেন্টে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম। ‘খুব কাছেরই কেউ’ নামের এই কনটেন্টকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফিকশন। এতে নাঈমের সহশিল্পী সুনেরাহ বিনতে কামাল। রোমান্টিক ঘরানার কনটেন্টটি পরিচালনা করেছেন সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী আরাফাত মহসিন নিধি। এটি তাঁর দ্বিতীয় নির্মাণ।১৬ মিনিট আগে
ইতিহাস গড়তে চলেছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত মালয়ালম সিনেমা ‘লোকা: চ্যাপ্টার ওয়ান-চন্দ্রা’। ডমিনিক অরুণ পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ২৮ আগস্ট। এই সুপারহিরো ফ্যান্টাসি গল্প দেখতে প্রথম দিন থেকেই প্রেক্ষাগৃহে ছিল উপচে পড়া ভিড়। প্রথম সপ্তাহেই শতকোটির ঘর পেরিয়ে যায়।২২ মিনিট আগে
১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার, রাজধানীর লো মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবাল ব্র্যান্ডস ও মেগাস্টার ফিলিপাইন আয়োজিত ‘মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ’। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। সভাপতিত্ব করবেন সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রাজু আলীম।২৬ মিনিট আগে
শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে লালনসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনকে। তাঁর রক্তচাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। সংক্রমণ বেড়ে গেছে। কিডনি জটিলতাও রয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।১১ ঘণ্টা আগে