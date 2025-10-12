Ajker Patrika
শারিব হাশমির পছন্দের তিন ওয়েব সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
শারিব হাশমির পছন্দের তিন ওয়েব সিরিজ
শারিব হাশমি

‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ সিরিজে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন শারিব হাশমি। অভিনয় করেছেন ‘ফিল্মিস্তান’, ‘বিক্রম ভেদা’, ‘মিশন মজনু’, ‘তারলা’, ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’সহ বলিউডের অনেক সিনেমায়। নিজের পছন্দের তিনটি সিরিজের নাম জানালেন শারিব হাশমি, কেন প্রিয়—জানালেন সেটাও।

ব্রেকিং ব্যাড

ওয়াল্টার হোয়াইট পেশায় রসায়নের শিক্ষক। প্রচলিত ফর্মুলাকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব ফর্মুলায় মূল্যবান উপাদান তৈরি করা তার কাছে ছেলেখেলা। ক্যানসারে ভুগছে সে। ওয়াল্টার হোয়াইট ভালো মনের মানুষ। কখনো মাদক সেবন করে না। তবে মৃত্যুর আগে পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছাত্র জেসি পিঙ্কম্যানকে নিয়ে মাদক উৎপাদন ও বিক্রির কাজে জড়িয়ে পড়ে ওয়াল্টার হোয়াইট। নেটফ্লিক্সে এ পর্যন্ত সিরিজটির পাঁচটি সিজন প্রচারিত হয়েছে। ব্রেকিং ব্যাড নিয়ে শারিব হাশমি বলেন, ‘এটা আমার দেখা প্রথম কোনো সিরিজ। এ পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচবার দেখেছি। ব্রায়ান ক্র্যানস্টন অভিনীত ওয়াল্টার হোয়াইট চরিত্রটি আমার এতই পছন্দ যে সিরিজটি বারবার দেখতে পারি।’

MAD-MEN

ম্যাড মেন

ঐতিহাসিক কাহিনিনির্ভর এই সিরিজে উঠে এসেছে ১৯৬০-এর দশকে নিউইয়র্কের বিজ্ঞাপনশিল্পের অন্দরের ঘটনা। বিজ্ঞাপন জগতের একচ্ছত্র মাফিয়া হিসেবে দেখানো হয়েছে ডন ড্রেপার নামের এক চরিত্রকে। যে তার রহস্যময় ও জাদুকরি প্রতিভা দিয়ে বিজ্ঞাপনশিল্পে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। এ পর্যন্ত সিরিজটির সাতটি সিজন প্রচারিত হয়েছে। এটি নিয়ে শারিব হাশমি বলেন, ‘ডন ড্রেপার আমার ক্রাশ! ষাটের দশকে নিউইয়র্কের বিজ্ঞাপনশিল্পের অনেক কিছু জানতে পেরেছি সিরিজটি দেখে। খুবই ভালো লেগেছে। চিত্রনাট্যের অসাধারণ বুনন আর যে চমৎকার অভিনয়, তা ভালো না লাগার কোনো উপায় নেই।’

OZARK

ওজার্ক

আমেরিকান ক্রাইম ড্রামা সিরিজ। এটিও নেটফ্লিক্সের। এ পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে চারটি সিজন। বড় অঙ্কের একটি অর্থ পাচারের পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যাওয়ার পর অর্থ উপদেষ্টা মার্টি বার্ড ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। স্ত্রীকে নিয়ে মিসৌরির ওকার্ড হ্রদ অঞ্চলে পাড়ি জমায়। সেখানে গিয়ে স্থানীয় মাফিয়া ও অপরাধীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে মার্টি বার্ড। শারিব হাশমি বলেন, ‘গল্পের কোনো ধারণা না নিয়েই সিরিজটি দেখতে শুরু করেছিলাম। জেসন বেটম্যানের অনবদ্য অভিনয়ে আটকে যাই। তাঁকে সাধারণত কমেডি চরিত্রে দেখে অভ্যস্ত। সে জায়গা থেকে এ চরিত্রটি সম্পূর্ণ আলাদা। পরে জানতে পারি, সিরিজটি পরিচালনাও করেছেন তিনি, যা আমাকে আরও অবাক করেছে।’

