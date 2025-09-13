Ajker Patrika
আবার নিয়মিত দেখা যাবে ওমর আয়াজ অনিকে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ওমর আয়াজ অনি। ছবি: সংগৃহীত
ওমর আয়াজ অনি। ছবি: সংগৃহীত

একসময়ের টিভি নাটকের নিয়মিত মুখ অভিনেতা ওমর আয়াজ অনি থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। পাঁচ বছর পর সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন তিনি। আবার দেশের মিডিয়ায় নিয়মিত হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন অনি। ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন, ওটিটি ও সিনেমা নিয়ে নির্মাতাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এই অভিনেতা।

অস্ট্রেলিয়াতেও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন অনি। সেখানকার বিজ্ঞাপন, মঞ্চ ও সিনেমায় কাজ করেছেন। অনি বলেন, ‘প্রবাসজীবনে চাকরির পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা কঠিন। অস্ট্রেলিয়াতে থাকার সময়েও চাকরির পাশাপাশি যেটুকু সময় পেয়েছি, চেষ্টা করেছি শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকার। কিন্তু সেখানে বাংলা সংস্কৃতিচর্চার জায়গাটা খুব সীমিত। এ কারণে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, দেশের কাজের সঙ্গে আবার যুক্ত হব। আমাকে হয়তো আবার দেশের মিডিয়ায় নিয়মিত দেখা যাবে।’

অনি জানান, ইতিমধ্যে গোলাম মোস্তফার ‘জয়া’ নামের একটি সিনেমার কাজ শুরু করেছেন তিনি। যেটির শুটিং হবে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ায়। অভিনয়ের পাশাপাশি এ সিনেমার ক্রিয়েটিভ প্রযোজক হিসেবেও কাজ করছেন তিনি। এ ছাড়া আরও কয়েকটি কাজ নিয়ে কথা হচ্ছে।

নতুন কাজের আপডেট জানিয়ে অনি বলেন, ‘দেশে ফেরার পর বেশ কয়েকজন নির্মাতা আমার সঙ্গে কাজের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছেন। একাধিক ওয়েব কনটেন্ট ও সিনেমা নিয়ে কথা হচ্ছে। তবে এখনো কোনো কাজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইনি। কারণ শিডিউলের একটা বিষয় আছে। আগামী মাসে হয়তো একটি সিরিজের জন্য আবার দেশে আসব। এ ছাড়া বেশ কিছু বিজ্ঞাপন নিয়ে আলাপ হচ্ছে। অনেক দিন পর দেশে কাজ করছি, তাই নিয়মিত উপস্থিতি খুব প্রয়োজন। এ কারণে বিজ্ঞাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলতে পারি, আমাকে নিয়মিত পর্দায় দেখতে পাবে দর্শক।’ অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়ায় কাজ করার ফলে সেখানে অনেকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অনির। সেটা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের কনটেন্ট নিয়ে কাজ করতে চান তিনি।

ওমর আয়াজ অনির অভিনয়ের শুরু হয়েছিল নাটকের দল ত্রিবেণী দিয়ে। ১৯৯৯ সালে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে যোগ দেন তিনি। এরপর নিয়মিত কাজ করেছেন টেলিভিশন নাটকে। অভিনয় করেছেন ‘ভালোবাসি তাই’, ‘হ্যালোইন’, ‘ফটোগ্রাফ’, ‘আজ পূরবীর দিন’, ‘প্রিয় পারমিতা’সহ অনেক নাটকে। ‘গেরিলা’, ‘পুত্র এখন পয়সাওয়ালা’সহ বেশ কয়েকটি সিনেমায়ও দেখা গেছে তাঁকে। ক্যারিয়ার তুঙ্গে থাকা অবস্থায় পড়াশোনার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যান অনি। পরবর্তী সময়ে সেখানেই থিতু হন।

