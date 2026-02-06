Ajker Patrika
বিনোদন

নাটক

ভালোবাসা দিবসের নাটক ‘যে কথা হয়নি বলা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ভালোবাসা দিবসের নাটক ‘যে কথা হয়নি বলা’
‘যে কথা হয়নি বলা’ নাটকে নীহা ও জোভান। ছবি: সংগৃহীত

ভালোবাসা দিবসে প্রচারের লক্ষ্যে জোভান ও নীহাকে নিয়ে নাটক বানালেন জাকারিয়া সৌখিন। নাটকের নাম ‘যে কথা হয়নি বলা’। নাটকটি প্রচার করা হবে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে।

নাটকের গল্প আবর্তিত হয়েছে কাব্য (জোভান) নামের এক তরুণের অব্যক্ত প্রেম নিয়ে। কাব্য কবিতা লেখে, গান গায়। একটি রেস্টুরেন্টে নিয়মিত গান গাওয়া তার পেশা। কলেজে পড়ার সময় থেকেই কুহু (নীহা) নামের এক মেয়েকে ভালোবাসে সে। কিন্তু কখনো বলতে পারেনি। একদিন কুহু ও তার পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে যায়। অনেক বছর পর আবার দেখা হয় কুহুর সঙ্গে। কাব্যের ধুলামাখা প্রেম জেগে ওঠে নতুনভাবে। তবে এবারও সে মুখ ফুটে মনের কথাটা বলতে পারে না কুহুকে। এবার সে আশ্রয় নেয় কবিতা ও গানের। নিজের কবিতা ও গানে তুলে ধরে অব্যক্ত প্রেমের অনুভূতি।

নাটকটি নিয়ে জোভান বলেন, ‘আমাদের অনেক দিনের পরিশ্রমের ফসল এ নাটক। নীহার সঙ্গে দর্শক আমাকে সব সময়ই পছন্দ করে। নির্মাতা হিসেবে সৌখিন ভাইয়া অনবদ্য। পুরো টিম চেষ্টা করেছি ভালো একটি প্রোডাকশন করার। কোথাও কোনো ছাড় দিইনি। তাই এটুকু অন্তত বলতে পারি, এবারের ভ্যালেন্টাইনস ডেতে দর্শক দারুণ কিছু পেতে যাচ্ছে।’

নাজনীন নাহার নীহা বলেন, ‘গল্পটি সহজ, সরল এবং সাবলীল। এমন গল্পই দর্শক সব সময় পছন্দ করে। তাই আমার ধারণা সহজ করে বলা এই প্রেমের গল্পটা ভালো লাগবে সবার।’

নির্মাতা সৌখিন বলেন, ‘এটি মূলত একটি মিউজিক্যাল ড্রামা। নানা ধরনের মিউজিকের পাশাপাশি মৌলিক দুটি গান রয়েছে এই নাটকে। গল্পের জন্য জোভান ও নীহাকেই পারফেক্ট মনে হয়েছে। তারা দুজনেই দারুণ অভিনয় করেছে। আশা করি এই ভ্যালেন্টাইনস ডেতে দর্শক আমাদের মিউজিক্যাল ড্রামাটি উপভোগ করবে।’

‘যে কথা হয়নি বলা’ নাটকে দুটি নতুন গান রয়েছে। প্রথম গানটির কথা ও সুর সোমেশ্বর অলির। দ্বিতীয় গানটি লিখেছেন আহমেদ রিজভী, সুর করেছেন নাজির মাহমুদ।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণনাটকভালোবাসা দিবসবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

‘আমি আগুন দেইনি, আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল’

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

যুগ পেরিয়ে কোনালের কে-কম্পানি

যুগ পেরিয়ে কোনালের কে-কম্পানি

ভালোবাসা দিবসের নাটক ‘যে কথা হয়নি বলা’

ভালোবাসা দিবসের নাটক ‘যে কথা হয়নি বলা’

মুক্তির তালিকায় আলোচিত যেসব সিনেমা ও সিরিজ

মুক্তির তালিকায় আলোচিত যেসব সিনেমা ও সিরিজ