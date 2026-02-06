মুক্তির তালিকায় আলোচিত যেসব সিনেমা ও সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
ভাঙন (বাংলা সিনেমা)
দ্য রাজাসাব (তেলুগু সিনেমা)
রিলেশনশিপ গোলস (ইংরেজি সিনেমা)
দ্য লিংকন লইয়ার সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)
কুইন অব চেস (তথ্যচিত্র)
এ বছরের একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা হলো গতকাল। এবার বিশিষ্ট ৯ ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হচ্ছে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই রাষ্ট্রীয় পদক। এর মধ্যে পাঁচটি বিভাগে রয়েছে বিনোদন ও সংস্কৃতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম। চলচ্চিত্রে একুশে পদক পাচ্ছেন অভিনেত্রী ববিতা, সংগীতে (মরণোত্তর)১ ঘণ্টা আগে
২০০৯ সালে চ্যানেল আইয়ের সংগীতবিষয়ক রিয়েলিটি শো সেরাকণ্ঠ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে সংগীতজগতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু সোমনূর মনির কোনালের। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। মৌলিক গানের পাশাপাশি স্টেজ শোতেও ব্যস্ততা বেড়েছে তাঁর। একসময় কোনাল তাঁর সংগীত-ভাবনাকে দলীয় রূপ দিতে গড়ে তোলেন নিজের গানের দল১ ঘণ্টা আগে
ভালোবাসা দিবসে প্রচারের লক্ষ্যে জোভান ও নীহাকে নিয়ে নাটক বানালেন জাকারিয়া সৌখিন। নাটকের নাম ‘যে কথা হয়নি বলা’। নাটকটি প্রচার করা হবে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে।২ ঘণ্টা আগে
নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম শহরে চলছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের ৫৫তম আসর। এ উৎসবে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের তিনটি সিনেমা। ২ ফেব্রুয়ারি রেজওয়ান রহমান সুমিতের ‘মাস্টার’ ও ৩ ফেব্রুয়ারি মেজবাউর রহমান সুমনের ‘রইদ’ সিনেমার আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হয়েছে এ উৎসবে।১ দিন আগে