হকারদের গল্প নিয়ে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকার ‘সংস অব হকার্স’

মঞ্চনাটক
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা শহরে প্রতিদিন হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন লাখ লাখ মানুষ। তাঁদের কাছে নানা ধরনের পণ্য পাওয়া যায় সস্তায়। রাস্তায় ফেরি করার সময় নানা ছন্দে পণ্যের বর্ণনা দিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেন তাঁরা। সেই হকারদের জীবন নিয়ে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা মঞ্চায়ন করবে কমেডি নাটক ‘সংস অব হকার্স’। আজ ৮ আগস্ট ও কাল ৯ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে প্রদর্শিত হবে নাটকটি।
১ ঘণ্টা ব্যাপ্তির নাটকটিতে ঢাকার রাস্তার হকারদের ব্যস্ততা, ক্লান্তিকর জীবনের নানা মুহূর্ত উঠে এসেছে কৌতুকপূর্ণ উপস্থাপনায়। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে হকারদের জীবিকা ও সংগ্রামের গল্প বলেছেন নাট্যকার। সংস অব হকার্স নাটকটি লেখার পাশাপাশি নির্দেশনা দিয়েছেন ফরাসি নাট্যব্যক্তিত্ব যাযি আয়ুন। নৃত্য, গান, পুতুলনাচ, অ্যাক্রোব্যাটিকসসহ বিচিত্র পরিবেশনায় উপস্থাপন করা হবে হকারদের দৈনন্দিন জীবনের তিনটি গল্প। গল্পগুলো হলো ‘দ্য সিক্রেট’, ‘দ্য থিফ রিওয়ার্ডেড’ ও ‘দ্য কম্পিটিশন’।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা থেকে জানানো হয়েছে, নাটকটির প্রেরণা এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি নাট্যধারা গ্রাঁ গুইনিওল থেকে। এ ধারায় শারীরিক অভিব্যক্তি ও অতিরঞ্জিত অভিনয় দিয়ে বাস্তবতাকে রূপায়ণ করা হয়। সে হিসেবে বলা যায়, প্রযোজনাটি শুধু একটি কমেডি নয়, বরং একধরনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। যাঁরা প্রতিদিন আমাদের শহরের পথঘাটে ফেরি করে করে বেড়ান সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য পণ্য নিয়ে এবং যাঁদের অনর্গল ডাক আমাদের জীবনে একধরনের কাব্যিকতা যোগ করে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়াস।
সংস অব হকার্স নাটকটিতে অভিনয় করেছেন ইমাম হোসেন, এম এস রানা, পি কে ফজল ও সুরাইয়া টি মৌ।
