নায়করাজ রাজ্জাকের জন্মদিনে ‘রাজাধিরাজ রাজ্জাক’

প্রয়াত অভিনেতা নায়করাজ রাজ্জাকের জন্মদিন আজ। এ উপলক্ষে আজ দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করবে চ্যানেল আই। রয়েছে রাজ্জাক অভিনীত সিনেমা, সিনেমার গান, প্রামাণ্যচিত্র।
সকাল সাড়ে ৭টায় স্টুডিও থেকে সরাসরি ‘গান দিয়ে শুরু’ অনুষ্ঠানে রাজ্জাক অভিনীত সিনেমার গান গাইবেন মো. খুরশীদ আলম, ইমরান খন্দকার ও স্বর্ণা। বেলা ১টা ৫ মিনিটে রাজ্জাক অভিনীত সিনেমার গানের অনুষ্ঠান ‘এবং সিনেমার গান’। বিকেল সাড়ে ৪টায় আবদুর রহমানের উপস্থাপনায় সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান ‘নায়ক থেকে নায়করাজ’। বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে শাইখ সিরাজ নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ‘রাজাধিরাজ রাজ্জাক’।
ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেডের ব্যানারে তৈরি ৯০ মিনিট ব্যাপ্তির ‘রাজাধিরাজ রাজ্জাক’ তথ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছিল রাজ্জাকের মৃত্যুর বছরখানেক আগে। এতে রয়েছে রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার, তাঁর নিকটাত্মীয়, সহশিল্পী ও বন্ধুবান্ধবের স্মৃতিচারণা, সিনেমার অংশ ও গান। ২০১৮ সালে নায়করাজের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তথ্যচিত্রটি প্রথমে চ্যানেল আইয়ে এবং পরে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি দেওয়া হয়।
১৯৪২ সালের ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় জন্ম রাজ্জাকের। ১৯৬৪ সালে তিনি সপরিবার ঢাকায় চলে আসেন। ‘মুখ ও মুখোশ’ চলচ্চিত্রের পরিচালক আব্দুল জব্বার খানের সহযোগিতায় বাংলাদেশি সিনেমায় কাজের সুযোগ পান রাজ্জাক। ১৯৬৬ সালে ‘১৩ নম্বর ফেকু ওস্তাগার লেন’ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় তাঁর। নায়াক হিসেবে পথচলা শুরু জহির রায়হানের ‘বেহুলা’ সিনেমা দিয়ে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অভিনয় করেছেন তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে। অভিনয়ের বাইরে রাজ্জাক সফল ছিলেন প্রযোজক-নির্মাতা হিসেবেও। প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন ১৬টি চলচ্চিত্র।
দীর্ঘ কর্মজীবনে আজীবন সম্মাননাসহ মোট ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য রাষ্ট্র তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ‘স্বাধীনতা পদক’-এ ভূষিত করে। দীর্ঘ এক বর্ণিল ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটে ২০১৭ সালের ২১ আগস্ট ৭৫ বছর বয়সে। তাঁর ছেলে বাপ্পারাজ ও সম্রাট বাংলা সিনেমার পরিচিত মুখ।
গত বছর ওয়েব কনটেন্টের নতুন ফরম্যাট নিয়ে এসেছিল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি। নাম দিয়েছিল ফ্ল্যাশ ফিকশন। মূলত এক ঘণ্টা কিংবা তারচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে এই কনটেন্ট। এবার এই ধরনের ওয়েব কনটেন্ট নিয়ে আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই বাংলাদেশ। হইচই ফিল্ম নামের এই প্রজেক্টের প্রথম কনটেন্ট ‘একসাথে আলাদা’।৪ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।৪ ঘণ্টা আগে
৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে রেকর্ড গড়ল রায়ান কুগলার পরিচালিত ‘সিনারস’। সেরা সিনেমা, সেরা অভিনেতা, পরিচালক, চিত্রনাট্য, সংগীত, চিত্র গ্রহণসহ মোট ১৬টি বিভাগে মনোনয়ন পেল হরর সিনেমাটি।১৬ ঘণ্টা আগে
সার্কাসকন্যা তারা ও হোসেন মাঝির গল্প নিয়ে অরুণ চৌধুরী বানিয়েছেন ‘জলে জ্বলে তারা’। সরকারি অনুদানে নির্মিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। এবার সেটি মুক্তি পেল ইউটিউবে। তবে বদলে গেছে নাম। টেন স্টুডিওস নামের ইউটিউব চ্যানেলে ‘তারার সার্কাস’ নামে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি।১ দিন আগে