Ajker Patrika
বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ
‘আ নাইট অব দ্য সেভেন কিংডমস’ সিরিজের দৃশ্য ছবি: সংগৃহীত

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

নিকষছায়া ২ (বাংলা সিরিজ)

  • মুক্তি: হইচই (২৩ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক
  • গল্পসংক্ষেপ: তন্ত্রের জোরে কেউ একজন জাগিয়ে তুলেছে অশরীরীদের। সেই অলৌকিক অপশক্তির উৎপাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ। সেই রহস্যভেদ করতেই ফেরে নীরেন ভাদুড়ি। অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করে সবাইকে।

তেরে ইশক ম্যায় (হিন্দি সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৩ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: ধানুশ, কৃতি শ্যানন, টোটা রায় চৌধুরী, প্রকাশ রাজ
  • গল্পসংক্ষেপ: আলোচিত সিনেমা ‘রানঝানা’র স্পিরিচুয়াল সিকুয়েল বলা হচ্ছে এই সিনেমাকে। উগ্র চরিত্রের ছাত্রনেতা শঙ্কর (ধানুশ)। তাকেই নিজের থিসিসের গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেয় মুক্তি (কৃতি)। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একসময় ভেঙেও যায়। অনেক বছর পরে আবার তাদের দেখা হয়।

গুস্তাখ ইশক (হিন্দি সিনেমা)

  • মুক্তি: জিও হটস্টার (২৩ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: বিজয় ভার্মা, ফাতিমা সানা শেখ, নাসিরুদ্দিন শাহ
  • গল্পসংক্ষেপ: কাহিনির প্রেক্ষাপট নব্বইয়ের দশকের দিল্লি শহর। সাইফুদ্দিন রহমান তার বাবার রেখে যাওয়া প্রিন্টিং প্রেস আবার চালুর চেষ্টা করছে। এক কবির সঙ্গে দেখা করতে যায়। তার কবিতার বই প্রকাশ করে আবার প্রেসের সুদিন ফেরাতে চায়। ওই কবির মেয়ে মিন্নির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় সাইফুদ্দিনের।

ড্রপস অব গড সিজন ২ (ফ্রেন্স ও জাপানিজ সিরিজ)

  • মুক্তি: অ্যাপল টিভি (২১ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: ফ্লেউর গেফ্রিয়ার, টোমোহিসা ইয়ামাশিতা
  • গল্পসংক্ষেপ: ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া সিরিজের প্রথম সিজন পেয়েছিল এমি পুরস্কার। দ্বিতীয় সিজনে দেখানো হবে প্রথম সিজনের তিন বছর পরের গল্প। বিশ্বসেরা ওয়াইন উৎপাদনের রহস্য উন্মোচনের চ্যালেঞ্জে নামে দুই ভাইবোন। যে রহস্য সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের বাবাও।

আ নাইট অব দ্য সেভেন কিংডমস (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: এইচবিও ম্যাক্স এবং জিও হটস্টার (১৯ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: পিটার ক্ল্যাফি, ডেক্সটার সল আনসেল
  • গল্পসংক্ষেপ: আলোচিত সিরিজ ‘গেম অব থ্রোনস’-এর প্রিকুয়েল এটি। ছয় পর্বের এই সিরিজে দেখা যাবে গেম অব থ্রোনসের ১০০ বছর আগের ঘটনা। দুঃসাহসী বীর ডানকান ও টারগারিয়েন রাজপুত্র এগ—মূলত এই দুই চরিত্রকে ঘিরে এগিয়েছে গল্প।

চিকাটিলু (তেলুগু সিনেমা)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২৩ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: সবিতা ধুলিপালা, বিশ্বদেব রাচাকোন্ডা, এশা চাওলা
  • গল্পসংক্ষেপ: হিট নিউজের পেছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত টিভি সাংবাদিক সন্ধ্যা। একসময় বিরক্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে পডকাস্ট শুরু করে। বাস্তবের অপরাধের ঘটনা অবলম্বনে সাজানো এ পডকাস্ট অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়। গল্পের মোড় ঘুরে যায় সন্ধ্যার বান্ধবী খুন হওয়ার পর। সে বুঝতে পারে, কোনো এক ভয়ংকর সিরিয়াল কিলারের কাজ এটি।

বিষয়:

ওটিটিছাপা সংস্করণওয়েব সিরিজসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

ঈদে আসছে ইয়াশ-পারসা জুটির ‘একসাথে আলাদা’

ঈদে আসছে ইয়াশ-পারসা জুটির ‘একসাথে আলাদা’

মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ

মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ

অস্কারে সর্বোচ্চ ১৬ মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়ল ‘সিনারস’

অস্কারে সর্বোচ্চ ১৬ মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়ল ‘সিনারস’

নাম বদলে ইউটিউবে মিথিলার সিনেমা

নাম বদলে ইউটিউবে মিথিলার সিনেমা