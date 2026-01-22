অস্কারে সর্বোচ্চ ১৬ মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়ল ‘সিনারস’

৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে রেকর্ড গড়ল রায়ান কুগলার পরিচালিত ‘সিনারস’। সেরা সিনেমা, সেরা অভিনেতা, পরিচালক, চিত্রনাট্য, সংগীত, চিত্র গ্রহণসহ মোট ১৬টি বিভাগে মনোনয়ন পেল হরর সিনেমাটি। এর মাধ্যমে অস্কারের এত বছরের রেকর্ড গেল ভেঙে। এর আগে সর্বোচ্চ ১৪টি মনোনয়ন পাওয়ার উদাহরণ ছিল। ১৯৫০ সালে ‘অল অ্যাবাউট ইভ’, ১৯৯৭ সালে ‘টাইটানিক’ এবং ২০১৬ সালে ‘লা লা ল্যান্ড’ প্রতিটি পেয়েছিল ১৪টি করে মনোনয়ন।
সিনারস সিনেমাটি তৈরি হয়েছে দুই যমজ ভাইয়ের গল্পে। বেদনাদায়ক অতীত পেছনে ফেলে, নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য মিসিসিপি শহরে ফিরে আসে তারা। তবে সেখানেও অপেক্ষা করছে এক অশুভ শক্তি। এ দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাইকেল বি জর্ডান। সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।
অস্কারের ৯৮তম আসরের মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করা হয় ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। এবার সিনারস ছাড়াও দর্শকদের নজর ছিল ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’-এর দিকে। লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত সিনেমাটি বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল। এটি পেয়েছে ১৩টি মনোনয়ন। ফলে চূড়ান্ত আসরে এ দুই সিনেমার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
অস্কারের এবারের আসরটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ মার্চ। সেদিনই জানা যাবে কাদের হাতে উঠবে পুরস্কার।
অস্কারের উল্লেখযোগ্য বিভাগে মনোনয়ন তালিকা
সেরা সিনেমা: ‘বুগোনিয়া’, ‘এফ ১’, ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’, ‘হ্যামনেট’, ‘মার্টি সুপ্রিম’, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’, ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’, ‘সিনারস’ ও ‘ট্রেন ড্রিমস’
সেরা অভিনেতা: টিমোথি শ্যালামে (মার্টি সুপ্রিম), লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), ইথান হাওকি (ব্লু মুন), মাইকেল বি জর্ডান (সিনারস) এবং ওয়াগনার মৌরা (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)
সেরা অভিনেত্রী: জেসি বাকলি (হ্যামনেট), রোজ বায়ার্ন (ইফ আই হ্যাড লেগস আই উড কিক ইউ), কেট হাডসন (সং সাং ব্লু), রিনেট রেইনসভে (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু) ও এমা স্টোন (বুগোনিয়া)
পরিচালক: ক্লোয়ে ঝাও (হ্যামনেট), জশ সাফদি (মার্টি সুপ্রিম), পল থমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), জোয়াকিম ট্রায়ার (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু) ও রায়ান কুগলার (সিনারস)
ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম: ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’ (ব্রাজিল), ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট’ (ফ্রান্স), ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ (নরওয়ে), ‘সিরাত’ (স্পেন) ও ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ (তিউনিসিয়া)
অ্যানিমেশন সিনেমা: ‘আর্কো’, ‘এলিয়ো’, ‘কে-পপ ডেমন হান্টারস’, ‘লিটল এমিলি অর দ্য ক্যারেক্টার অব রেইন’ ও ‘জুটোপিয়া ২’
সার্কাসকন্যা তারা ও হোসেন মাঝির গল্প নিয়ে অরুণ চৌধুরী বানিয়েছেন ‘জলে জ্বলে তারা’। সরকারি অনুদানে নির্মিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। এবার সেটি মুক্তি পেল ইউটিউবে। তবে বদলে গেছে নাম। টেন স্টুডিওস নামের ইউটিউব চ্যানেলে ‘তারার সার্কাস’ নামে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি।১২ ঘণ্টা আগে
গত নভেম্বরে খবর ছড়িয়েছিল, আবু হায়াত মাহমুদের ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম’ সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। তবে এমন খবরের কোনো নিশ্চয়তা দেননি নির্মাতা। শুধু জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের পাশাপাশি এই সিনেমায় দেখা যাবে ভারতের একজন নায়িকাকে।১৫ ঘণ্টা আগে
এই সময়ের অন্যতম সেরা কমেডিয়ানের নাম জাকির খান। ভারতীয় এই স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ানের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। আমাজন প্রাইমে প্রচারিত হয়েছে তাঁর একাধিক কমেডি শো। প্রথম ভারতীয় কমেডিয়ান হিসেবে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে পারফর্ম করেছেন জাকির। বেশ কিছু ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন।১ দিন আগে
মারা গেছেন বাংলা সিনেমার সোনালি যুগের অভিনেতা ইলিয়াস জাভেদ। অনেক দিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার উত্তরার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।১ দিন আগে