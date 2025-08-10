নির্মাতা কবির খানের পছন্দের ওয়েব সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
ওয়েব কনটেন্টের নিয়মিত দর্শক কবির খান। ‘এক থা টাইগার’, ‘বজরঙ্গি ভাইজান’, ‘টিউবলাইট’, ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’সহ অনেক জনপ্রিয় সিনেমার এই নির্মাতার ওয়াচ লিস্টে রয়েছে সারা বিশ্বের সিনেমা-সিরিজ। কবির খান জানিয়েছেন সম্প্রতি দেখা তাঁর দুই পছন্দের ওয়েব সিরিজের নাম।
অ্যাডোলেসেন্স
১৩ বছর বয়সী এক স্কুলপড়ুয়ার হাতে খুন হয় তার মেয়ে সহপাঠী। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অ্যাডোলেসেন্স সিরিজের গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে ওই কিশোরের মনস্তত্ত্ব। দেখানো হয়েছে, গ্যাজেট, সোশ্যাল মিডিয়া আর অনলাইন কনটেন্টে ডুবে গিয়ে কতটা বিষিয়ে উঠছে কিশোরদের মন। গত মার্চে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল সিরিজটি। অ্যাডোলেসেন্স নিয়ে কবির খান বলেন, ‘সিরিজটি তখনই দেখেছি, যখন এটা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা চলছিল। নির্মাতা হিসেবে আমার আগ্রহের জায়গা ছিল, কীভাবে প্রতি পর্ব ওয়ান শটে শুট করা হয়েছে। অভিনয়শিল্পীদের পারফরম্যান্স আর শুটিংয়ের টেকনিক আমাকে মুগ্ধ করেছে।’
ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট
বিক্রমাদিত্য মোতওয়ান পরিচালিত জনপ্রিয় সিরিজ ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’। আশির দশকের প্রেক্ষাপটে এক জেলের অন্দরের গল্প। ভারতের তিহার জেলে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে জেলার হিসেবে কাজ করেছেন সুনীল গুপ্ত। একজন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে জেলে চাকরি নেওয়ার পর তাঁকে অনেক প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়। চার্লস শোভরাজ ও রাঙ্গা-বিল্লার মতো সন্ত্রাসীদের মুখোমুখি হতে হয়। সিরিজটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে গত জানুয়ারিতে। ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট নিয়ে কবির খান বলেন, ‘বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানের এই ক্রাইম থ্রিলার আমাকে শুরু থেকে আটকে রেখেছিল। সুনীল চরিত্রে জাহান কাপুরের অভিনয় অসাধারণ লেগেছে।’
দেশের বাইরে ব্যস্ত সময় পার করছে দেশের সংগীতশিল্পী ও ব্যান্ডগুলো। গত এপ্রিলে কানাডায় গান শুনিয়ে এসেছেন বাপ্পা মজুমদার। এবার দলছুট ব্যান্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন তিনি। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশটির বিভিন্ন শহরে গান শোনাবে দলছুট। এ সফর দিয়ে ৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে কনসার্ট করতে যাচ্ছেন বাপ্পা...৩৯ মিনিট আগে
এই সাফল্যের আনন্দ কিছুটা হলেও মলিন করে দিয়েছে নকলের অভিযোগ। অনেকে অভিযোগ করছে, ২০০৪ সালের কোরিয়ান সিনেমা ‘আ মোমেন্ট টু রিমেম্বার’-এর গল্প চুরি করে তৈরি হয়েছে সাইয়ারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে চলছে কাটাছেঁড়া।১২ ঘণ্টা আগে
ইদানীং হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন নিশো। এখন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছেন যদিও, কিন্তু এ অবস্থায় শুটিংয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। সুড়ঙ্গ ২ সিনেমার শুটিং শুরুর আগে তাই নিশোকে যেতে হবে ছুরি-কাঁচির নিচে। করাতে হবে হাঁটুর অস্ত্রোপচার।১২ ঘণ্টা আগে
গত কোরবানির ঈদে টিভিতে প্রচার হয়েছিল ইমরাউল রাফাত পরিচালিত নাটক ‘বকুল ফুল’। এতে একজন মানসিক রোগীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামিরা খান মাহি। নাটকটি গত বৃহস্পতিবার ইউটিউবে প্রকাশের পর আবার আলোচনায় তিনি। প্রশংসিত হচ্ছে মাহির অভিনয় ও লুক। বকুল ফুল নাটকসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব...১ দিন আগে