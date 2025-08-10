Ajker Patrika
নির্মাতা কবির খানের পছন্দের ওয়েব সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
‘অ্যাডোলেসেন্স’ সিরিজের দৃশ্য, কবির খান ও ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ সিরিজের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

ওয়েব কনটেন্টের নিয়মিত দর্শক কবির খান। ‘এক থা টাইগার’, ‘বজরঙ্গি ভাইজান’, ‘টিউবলাইট’, ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’সহ অনেক জনপ্রিয় সিনেমার এই নির্মাতার ওয়াচ লিস্টে রয়েছে সারা বিশ্বের সিনেমা-সিরিজ। কবির খান জানিয়েছেন সম্প্রতি দেখা তাঁর দুই পছন্দের ওয়েব সিরিজের নাম।

অ্যাডোলেসেন্স

১৩ বছর বয়সী এক স্কুলপড়ুয়ার হাতে খুন হয় তার মেয়ে সহপাঠী। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অ্যাডোলেসেন্স সিরিজের গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে ওই কিশোরের মনস্তত্ত্ব। দেখানো হয়েছে, গ্যাজেট, সোশ্যাল মিডিয়া আর অনলাইন কনটেন্টে ডুবে গিয়ে কতটা বিষিয়ে উঠছে কিশোরদের মন। গত মার্চে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল সিরিজটি। অ্যাডোলেসেন্স নিয়ে কবির খান বলেন, ‘সিরিজটি তখনই দেখেছি, যখন এটা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা চলছিল। নির্মাতা হিসেবে আমার আগ্রহের জায়গা ছিল, কীভাবে প্রতি পর্ব ওয়ান শটে শুট করা হয়েছে। অভিনয়শিল্পীদের পারফরম্যান্স আর শুটিংয়ের টেকনিক আমাকে মুগ্ধ করেছে।’

ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট

বিক্রমাদিত্য মোতওয়ান পরিচালিত জনপ্রিয় সিরিজ ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’। আশির দশকের প্রেক্ষাপটে এক জেলের অন্দরের গল্প। ভারতের তিহার জেলে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে জেলার হিসেবে কাজ করেছেন সুনীল গুপ্ত। একজন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে জেলে চাকরি নেওয়ার পর তাঁকে অনেক প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়। চার্লস শোভরাজ ও রাঙ্গা-বিল্লার মতো সন্ত্রাসীদের মুখোমুখি হতে হয়। সিরিজটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে গত জানুয়ারিতে। ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট নিয়ে কবির খান বলেন, ‘বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানের এই ক্রাইম থ্রিলার আমাকে শুরু থেকে আটকে রেখেছিল। সুনীল চরিত্রে জাহান কাপুরের অভিনয় অসাধারণ লেগেছে।’

বিষয়:

ওয়েব সিরিজসিনেমাবলিউডচলচ্চিত্র উৎসব
