Ajker Patrika
En
বিনোদন

কাজী মারুফের নতুন সিনেমা ‘শিরোনাম’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কাজী মারুফের নতুন সিনেমা ‘শিরোনাম’
কাজী মারুফ। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন চিত্রনায়ক কাজী মারুফ। তবে দেশের সিনেমার প্রতি ভালোবাসা এখনো আছে আগের মতোই। যুক্তরাষ্ট্র থেকে নির্মাণ করেছেন ‘গ্রীন কার্ড’। ২০২৪ সালের রোজার ঈদে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি। দুই বছর পর আবার সিনেমা নির্মাণের কাজ শুরু করছেন তিনি। নাম ‘শিরোনাম’।

গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টার শেয়ার করে শিরোনাম সিনেমার ঘোষণা দেন কাজী মারুফ। সেখানে দেখা গেল চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রক্ত, তার মাঝে পড়ে আছে তিনটি সংবাদপত্র। একটি সংবাদপত্রে শিরোনাম ‘রাজনীতিতে নতুন সংকট: দেশজুড়ে উত্তেজনা, বাড়ছে অনিশ্চয়তা’, অন্য দুটির শিরোনাম ‘সীমান্তে বাড়ছে উত্তেজনা’ ও ‘বিক্ষোভ সারা দেশে: মানুষের দাবি দ্রুত সমাধান’।

পোস্টার দেখে অনুমেয় রাজনীতি ও সীমান্তবর্তী এলাকার গল্প উঠে আসবে সিনেমায়। তবে এখনই গল্প নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে চাইলেন না কাজী মারুফ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানালেন, দেশের সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষাপট বেছে নিয়েছেন তিনি। সিনেমাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে কি না জানতে চাইলে কাজী মারুফ বলেন, ‘অনেকটাই, তবে পুরোপুরি সত্য ঘটনা নিয়ে নয়। সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা নিয়ে এই সিনেমা। আসলে সিনেমা মানেই কল্পনা আবার সিনেমা মানে সত্য। এখন এর বেশি কিছু বলতে চাই না। আশা করছি দর্শক পছন্দ করবে।’

সবশেষ মুক্তি পাওয়া মারুফের গ্রীন কার্ড সিনেমায় উঠে এসেছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনের নানা সংগ্রাম, স্বপ্ন ও বাস্তবতা। দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ফলে এই ঘটনাগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। সেটাই তুলে ধরেছিলেন সিনেমায়। সিনেমাটি মুক্তির পর অবশ্য প্রত্যাশা অনুযায়ী সাড়া মেলেনি। ওই ঈদে মুক্তি পাওয়া ১১ সিনেমার ভিড়ে মাত্র দুটি হল পেয়েছিল গ্রীন কার্ড।

গ্রীন কার্ডের শুটিং যুক্তরাষ্ট্রে করা হলেও শিরোনাম সিনেমার শুটিং দেশে হবে বলে জানালেন মারুফ। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি, তবে তাঁর বিপরীতে কে থাকবেন, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। মারুফ জানালেন, সিনেমার কাজে এ মাসেই দেশে ফিরবেন। সে সময় চূড়ান্ত করবেন নায়িকা। মারুফ বলেন, ‘১৫ অক্টোবর দেশে ফিরব। সে সময় নায়িকাসহ অন্যান্য কলাকুশলী চূড়ান্ত করা হবে। এরপরই শুটিং শুরুর পরিকল্পনা আছে।’

বিষয়:

সিনেমাআজকের বিনোদনচিত্রনায়কবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত