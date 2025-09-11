মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ ২০২৫

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার, রাজধানীর লো মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবাল ব্র্যান্ডস ও মেগাস্টার ফিলিপাইন আয়োজিত ‘মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ’। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। সভাপতিত্ব করবেন সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রাজু আলীম।
মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ আয়োজনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মো. ইকবাল হোসেন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মলি আক্তার। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই আয়োজন। এটা শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ফ্যাশন ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা। এটি গ্ল্যামার, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের এক মেলবন্ধন।
এবারের আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি. কেইংলেট এবং পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।
সারা দেশ থেকে আবেদন করা নারীদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই গালা রাউন্ড। পাশাপাশি সংস্কৃতি ও বিনোদন জগতের নারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের দেওয়া হবে সম্মাননা। পুরো আয়োজনে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম, জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আবদুল আজিজ এবং ফিলিপাইন ও দুবাইয়ের আমন্ত্রিত কয়েকজন অতিথি। নির্বাচিত মডেল ও শিল্পীদের দেওয়া হবে সম্মাননা। ফাঁকে ফাঁকে চলবে সাংস্কৃতিক আয়োজন। গান পরিবেশন করবেন সংগীতশিল্পী মিলা, তানজীব সারোয়ার ও সাবরিনা সাবা। সৈয়দ রুমা ও ইভান শাহরিয়ার সোহাগের কোরিওগ্রাফিতে র্যাম্প মডেলদের অংশগ্রহণে থাকবে ফ্যাশন শো।
মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রাজু আলীম বলেন, ‘আমরা এই আয়োজনের সঙ্গে বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে চাইছি। ধীরে ধীরে এর পরিধি বাড়বে। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে, একটি আন্তর্জাতিক আয়োজন হিসেবে ছড়িয়ে দিতে চাই।’
নতুন ওয়েব কনটেন্টে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম। ‘খুব কাছেরই কেউ’ নামের এই কনটেন্টকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফিকশন। এতে নাঈমের সহশিল্পী সুনেরাহ বিনতে কামাল। রোমান্টিক ঘরানার কনটেন্টটি পরিচালনা করেছেন সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী আরাফাত মহসিন নিধি। এটি তাঁর দ্বিতীয় নির্মাণ।১৬ মিনিট আগে
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ‘হ্যামেলিনের পাইড পাইপার’ শিরোনামের মঞ্চনাটক। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের ধানমন্ডি শাখার মিলনায়তনে ওই দিন দুটি প্রদর্শনী হবে নাটকটির। প্রথম প্রদর্শনী শুরু হবে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে, দ্বিতীয়টি সন্ধ্যা ৭টায়।১৯ মিনিট আগে
ইতিহাস গড়তে চলেছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত মালয়ালম সিনেমা ‘লোকা: চ্যাপ্টার ওয়ান-চন্দ্রা’। ডমিনিক অরুণ পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ২৮ আগস্ট। এই সুপারহিরো ফ্যান্টাসি গল্প দেখতে প্রথম দিন থেকেই প্রেক্ষাগৃহে ছিল উপচে পড়া ভিড়। প্রথম সপ্তাহেই শতকোটির ঘর পেরিয়ে যায়।২২ মিনিট আগে
শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে লালনসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনকে। তাঁর রক্তচাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। সংক্রমণ বেড়ে গেছে। কিডনি জটিলতাও রয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।১১ ঘণ্টা আগে