রাশমিকার সঙ্গে বাগদানের পরই গাড়ি দুর্ঘটনায় বিজয়, বললেন—বিরিয়ানি খেলেই ঠিক হয়ে যাব

তেলেঙ্গানা থেকে হায়দরাবাদে ফিরছিলেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা। ছবি: সংগৃহীত
তেলেঙ্গানা থেকে হায়দরাবাদে ফিরছিলেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিনের প্রেমিকা অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে বাগদান সারলেন সপ্তাহও পেরোয়নি। এর মধ্যে বেশ বড় রকমের দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডা। গতকাল সোমবার সকালে তেলেঙ্গানার জোগুলাম্বা গদওয়াল জেলায় হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।

পুলিশের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্ধ্র প্রদেশের পুত্তাপর্তি থেকে হায়দরাবাদে ফেরার পথে পেছন থেকে একটি গাড়ি বিজয়ের গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এ দুর্ঘটনায় বিজয়ের লেক্সাস এলএম ৩৫০ এইচ গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি ও গাড়ির অন্য আরোহীরা। ধাক্কা দেওয়ার পর ওই গাড়িটি না থেমে হায়দরাবাদের দিকে চলে যায়। পরে নিরাপদে হায়দরাবাদে পৌঁছেছেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা।

দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বিজয় লেখেন, ‘সব ঠিক আছে। গাড়িটা আঘাত পেয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই ভালো আছি। জিমেও গিয়েছি। মাত্র বাড়ি ফিরলাম। একটু মাথাব্যথা করছে, কিন্তু সেটা বিরিয়ানি আর ঘুমেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের সবার ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। খবরটা নিয়ে চিন্তা কোরো না।’

এ দুর্ঘটনায় বিজয়ের গাড়িচালক স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গোপনে বাগদান সারলেন রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডাগোপনে বাগদান সারলেন রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা

গত শুক্রবার (৩ অক্টোবর) পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে গোপনে বাগদান সম্পন্ন করেন রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা। বাগদানের পর দেবেরাকোন্ডা পরিবারসহ পুত্তাপর্তির শ্রী সত্য সাই বাবার ‘প্রশান্তি নিলয়ম’ আশ্রমে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে ঘটে এ দুর্ঘটনা।

পুত্তাপর্তি সফরের ছবিতে বিজয়ের হাতে বাগদানের আংটি নজরে পড়েছে অনুসারীদের। বিজয় ও রাশমিকা আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদানের কথা স্বীকার না করলেও ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করতে পারেন বলে জানা গেছে।

