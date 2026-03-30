সাক্ষাৎকার

রকস্টার সিনেমার গল্প আমার জীবনের সঙ্গে মিলে যায়

বাস্তবজীবনে তিনি রকস্টার। এবার সিনেমার পর্দায়ও একই ভূমিকায় হাজির হবেন সংগীতশিল্পী পান্থ কানাই। শাকিব খানের ‘রকস্টার’ সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি এতে একটি গানও থাকবে তাঁর কণ্ঠে। বিষয়টি নিয়ে পান্থ কানাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব আহমেদ

মিউজিক্যাল সিনেমা বলেই কি রকস্টারে অভিনয় করতে রাজি হলেন?

ঠিকই। মিউজিক নিয়ে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। পরিচালনা করছেন আজমান রুশো। আমি এর আগে দু-একবার অভিনয় করেছি। আমি তো আসলে অভিনেতা না, গায়ক। আমার সমস্ত ভাবনাজুড়েই গানবাজনা। অভিনয় নিয়ে কখনো ভাবিনি। একদিন নির্মাতা রুশো বলল, ‘দাদা আপনাকে দরকার, আপনি গান গাইবেন এবং বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন।’ এভাবেই যুক্ত হয়ে গেলাম।

গায়কের চরিত্রেই দেখা যাবে আপনাকে?

আমাকে আগের সময়ের এক রকস্টারের চরিত্রে দেখা যাবে। আর শাকিব খান এই সময়ের রকস্টার। যেকোনো একটা পরিস্থিতিতে তাদের দেখা হবে। এর বেশি এখন বলা যাচ্ছে না। তবে আমার যতগুলো দৃশ্য আছে, সব শাকিব খানের সঙ্গেই, এটা আমার জন্য ভীষণ আনন্দের।

আপনি বাস্তবেই এক রকস্টার। পর্দায় এই চরিত্রে অভিনয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে?

একদম। রকস্টার সিনেমার গল্প আমার জীবনের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। নির্মাতার কাছে গল্প শোনার পর মনে হয়েছে, আমার সঙ্গে প্রায় ৯০ ভাগ মিল আছে।

মালয়েশিয়ায় রকস্টারের শুটিং শুরু হয়েছে। আপনি শুটিংয়ে যোগ দেবেন কবে?

কয়েক দিন ধরে মালয়েশিয়ায় শুটিং চলছে। আমার শুটিং হবে দেশে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার অংশের শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

শাকিব খানের সিনেমা নিয়ে দর্শকের আলাদা আগ্রহ থাকে। আপনিও সেই সিনেমার অংশ। কেমন লাগছে?

শাকিব খান অনেক বড় মাপের একজন শিল্পী। তিনি একটানা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। এখনো তাঁর স্থানটা ধরে রেখেছেন। উনি বাংলাদেশের মেগাস্টার। আমি তাঁকে কিং খান বলি। তাঁর যে ভক্ত ও জনপ্রিয়তা আছে, সেটা অনেক বড় ব্যাপার। তাঁর মতো শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য রীতিমতো লোভনীয়।

রকস্টার সিনেমায় আপনার কটি গান থাকবে?

এ সিনেমার জন্য একটি গান গেয়েছি। গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন আহমেদ হাসান সানি। সংগীত পরিচালনা করেছেন ইমন চৌধুরী। গানের ভিডিওতে আমাকে দেখা যাবে। একসঙ্গে গান আর অভিনয় দারুণ এক অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে।

এর আগে তো ‘ফাতিমা’ সিনেমাতেও অভিনয় করেছিলেন...

আগেই বলেছি, আমি অভিনয় পারি না। যেহেতু অভিনয় করি না, তাই অভিনয় নিয়ে আমার কোনো রকম সমস্যা হয় না। ফাতিমার শুটিংয়ে আমার দ্বিতীয় টেকের প্রয়োজন হয়নি। নির্মাতাও সেটাই চাচ্ছিলেন, আমি যেন অভিনয় না করি, স্বাভাবিক থাকি। রকস্টার সিনেমাতেও চেষ্টা করব অভিনয়টা না করতে। আমি বাস্তবে যেমন, তেমনই থাকার চেষ্টা করব। তাহলেই আমার কোনো রিস্ক থাকবে না।

এত বছর পর চুমকি গানের সিকুয়েল করলেন। প্রকাশের পর কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

চুমকি গানটি রিমেক করেছিলাম অনেক বছর হয়ে গেছে। দুই দশকের বেশি সময় যেকোনো স্টেজে এই গান গাইতেই হয়। অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম, এক গান আর কত দিন গাইব! তাই নতুন চুমকি নিয়ে ভাবনা চলছিল নিজের মধ্যে। একদিন সংগীত পরিচালক বিবেকের সঙ্গে ভাবনাটা শেয়ার করলাম। সে জানাল, এ রকম কথার একটি গান আছে। শোনার পর পছন্দ হলো, চলে গেলাম গানচিল মিউজিকের কর্ণধার আসিফ ইকবালের কাছে। সে খুব উৎসাহ নিয়ে গানটি করার কথা জানাল। এরপর ‘আবার চুমকি’ গানের কাজ শুরু হলো। ঈদের দিন প্রকাশের পর থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি। অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

