পর্দায় প্রথমবার স্ত্রীর সঙ্গে অভিনয়

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রুবেল ও শেফালী। ছবি: সংগৃহীত
দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করছেন রফিউল কাদের রুবেল। তবে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে আলোচনায় আসেন ওটিটিতে অভিনয়ের পর। ‘গুটি’র ম্যানেজার, ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’-এর মাদক চোরাকারবারি বদি এবং ‘মহানগর ২’-এ গোয়েন্দা কর্মকর্তার ভূমিকায় বড় বড় অভিনেতার ভিড়েও নিজেকে আলাদা করে চিনিয়েছেন এই অভিনেতা। দুই বছর আগে মেয়ের অসুস্থতার কারণে অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছিলেন রুবেল। গত বছর থেকে আবারও নিয়মিত হয়েছেন। এবার প্রথমবার স্ত্রী আজিজা শামছুন নাহার শেফালীর সঙ্গে অভিনয় করলেন রুবেল। মহিউদ্দিন আরিফের ‘দ্য ফার্স্ট চাইল্ড’ নামের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমায় দেখা যাবে এই দম্পতিকে।

প্রথমবার স্ত্রীর সঙ্গে অভিনয়ের প্রসঙ্গে রফিউল কাদের রুবেল বলেন, ‘দ্য ফার্স্ট চাইল্ড আমার জন্য বিশেষ কিছু। এই সিনেমার প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছি আমি আর আমার স্ত্রী আজিজা শামছুন নাহার শেফালী। আমরা একসঙ্গে থিয়েটার করেছি; সংসার করছি, ভিজ্যুয়ালি এই প্রথম আমাদের একসঙ্গে কাজ করা।’

রফিউল কাদের রুবেল জানান, ক্যামেরার সামনে এটি তাঁর স্ত্রীর দ্বিতীয় কাজ। দুই দশক আগে ওয়াহিদ তারেকের তৈরি একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন শেফালী। এরপর আর কোনো কাজ করেননি তিনি।

রফিউল কাদের রুবেল আরও বলেন, ‘যে বয়সে আমি ভিজ্যুয়াল মিডিয়ায় কাজ করতে এসেছি এবং করে যেতে পারছি, তার পুরো ধকলটা গেছে বা যাচ্ছে আমার স্ত্রীর ওপর। মেয়েকে নিয়ে দীর্ঘদিন পর চেন্নাই থেকে ফিরে প্রায় বিধ্বস্ত আমাদের একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আরিফ ও তার টিমকে ধন্যবাদ।’

অভিনেতা জানান, আগামী ২০ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকায় দ্য ফার্স্ট চাইল্ড স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমাটির প্রদর্শনী হবে।

