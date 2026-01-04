Ajker Patrika
যে ফটক ইতিহাস বলে

সানজিদা জান্নাত পিংকি
ছবি: হামিম মন্ডল ও নঈম উদ্দীন
ছবি: হামিম মন্ডল ও নঈম উদ্দীন

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে সাভারের বাইশমাইল স্ট্যান্ডে নামলেই সবার চোখে পড়বে এক গেট। লাল-সাদা রঙের এই ফটকে লেখা ‘জ্ঞানের প্রবেশদ্বার’। এক পাশে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের নেতাদের মুখাবয়ব, অন্য পাশে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের প্রতিকৃতি। কিছুটা এগোলেই দেখা মিলবে আরেকটি গেট। এটি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক। এই দুই ফটক যেন ইতিহাসের দুই প্রহরী। গণ বিশ্ববিদ্যালয় (গবি) দাঁড়িয়ে আছে এর ছায়াতেই।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর হাতে গড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যে স্পষ্ট মুক্তিযুদ্ধ ও মানবমুক্তির দর্শন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিক্ষা শুধু পেশা নয়, সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। তাই ক্যাম্পাসের প্রবেশদ্বারেই ইতিহাসকে দৃশ্যমান করে রাখা হয়েছে। এই গেটের এক পাশে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামানসহ দেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের প্রতিকৃতি খোদাই করা। অন্য পাশে খচিত রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের মুখাবয়ব।

‘জ্ঞানের প্রবেশদ্বার’ পেরিয়ে গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস ও ঘোড়াপীর মাজার অতিক্রম করলে ডান পাশে চোখে পড়বে মূল ফটকটি। এর বাইরের দেয়ালে ভাষা আন্দোলনের দৃশ্য— ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’। ভেতরের দেয়ালে খোদাই করা আছে বাংলার বিপ্লবী নারীদের মুখাবয়ব—বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, ইলা মিত্র, জাহানারা ইমাম, নভেরা আহমেদসহ অনেকে। এই শিল্পকর্ম নারীর সংগ্রাম, প্রতিবাদ এবং অবদানের ইতিহাসকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও শিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ও নারী জাগরণ—তিনটি বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শক্ত কংক্রিট ও মাটির রঙের ব্যবহারে গেটগুলো যেন সময়ের সঙ্গে ইতিহাসকে ধারণ করে রাখার প্রতীক।

ছবি: হামিম মন্ডল ও নঈম উদ্দীন
ছবি: হামিম মন্ডল ও নঈম উদ্দীন

কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থী শেখ রোহান বলেন, ‘আজকের প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উদাসীনতা বাড়ছে। কিন্তু এই ফটকগুলো প্রতিদিন আমাদের মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতার মূল্য আর দায়িত্বের কথা। এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হতে পেরে আমি গর্বিত।’

ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক লিটন হোসেনের মতে, ‘গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের এই শিল্পকর্মগুলো প্রমাণ করে, এখানে ইতিহাস কোনো বিচ্ছিন্ন অধ্যায় নয়, বরং শিক্ষাজীবনের অংশ।’

