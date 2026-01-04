Ajker Patrika
শিক্ষা

এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে, ফল প্রকাশ ১০ মার্চের মধ্যে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে, ফল প্রকাশ ১০ মার্চের মধ্যে

২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে। পরীক্ষার ফল ১০ মার্চের মধ্যে প্রকাশ করা হবে।

আজ রোববার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দারের সই করা এক সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে। পরীক্ষার ফল ১০ মার্চের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফরমপূরণ ১১ মার্চ থেকে শুরু হবে। এর সময়সূচি ও বিস্তারিত নির্দেশনা যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

এইচএসসিপরীক্ষাপরীক্ষার্থীশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

কলকাতার পেজে লাখো ‘নেগেটিভ রিঅ্যাকশন’

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

লাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তি

১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৫৩ টাকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সম্পর্কিত

এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে, ফল প্রকাশ ১০ মার্চের মধ্যে

এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে, ফল প্রকাশ ১০ মার্চের মধ্যে

জকসু ভোট মঙ্গলবার, ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশে মানা

জকসু ভোট মঙ্গলবার, ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশে মানা

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: ৯ জানুয়ারি সকালের পরিবর্তে বিকেলে

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: ৯ জানুয়ারি সকালের পরিবর্তে বিকেলে

জকসু নির্বাচন: ‎বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রস্তুত, অপেক্ষা ইসির অনুমোদনের

জকসু নির্বাচন: ‎বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রস্তুত, অপেক্ষা ইসির অনুমোদনের