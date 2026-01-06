জকসুর ভোট গ্রহণ সম্পন্ন, প্রথমবারের মতো ভোট দিতে পেরে খুশি শিক্ষার্থীরা

জবি প্রতিনিধি
শেষ হলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর আগে সকাল ৯টায় শুরু হয় ভোট গ্রহণ।
সকাল থেকে লাইন ধরে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছে শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে ছিল উৎসবমুখর। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়।
শিক্ষার্থীরা জানান, প্রথমবারের মতো জকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে মহাখুশি তাঁরা। প্রথমবারের নির্বাচন নিয়ে আগে কিছুটা সংশয় থাকলেও সবমিলিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন শেষ হয়েছে।
সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী মায়িশা ফাহমিদা ইসলাম বলেন, ‘ভোট দিতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। এতো এতো মানুষের ভীড়ে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যা সত্যিই চমৎকার।’
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত বলেন, ‘ভোট সুষ্ঠুভাবে দিতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। জীবনের প্রথম ভোটের অনুভূতি অন্যরকম ছিল। আশা রাখছি যে নির্বাচিত হবে সে আমাদের হয়ে কাজ করবে।’
এর আগে, আজ সকাল ৯টায় ৩৯টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। একইসঙ্গে কড়া নজরদারিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাংবাদিকেরা প্রবেশ করেন। সোয়া ৮টার দিকে ক্যাম্পাসে পোলিং এজেন্ট ও প্রার্থীরা প্রবেশ করেন। এছাড়া কড়া নিরাপত্তায় ক্যাম্পাসে পুলিশ, র্যাবের ডগ স্কেয়াড, সোয়াট টিমসহ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বিএনসিসি, রোভার স্কাউটস এবং রেঞ্জার ইউনিট কাজ করেন।
