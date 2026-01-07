মাউশি ও এনসিটিবিতে ৪ পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) দুজন করে পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব তানিয়া ফেরদৌসের সই করা পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে পরিচালক পদে নিয়োগে পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মীর জাহীদা নাজনীন। তিনি এর আগে ‘ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকার ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের’ পরিচালক ছিলেন।
মাউশির প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক হয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুস সবুর। তিনি এর আগে পদোন্নতি পেয়ে মাউশিতে সংযুক্ত ছিলেন।
অন্যদিকে এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হায়দার। আর শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্যপদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক ড. এ কে এম মাসুদুল হককে। তিনি এর আগে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) দুজন করে পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব তানিয়া ফেরদৌসের সই করা পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে পরিচালক পদে নিয়োগে পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মীর জাহীদা নাজনীন। তিনি এর আগে ‘ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকার ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের’ পরিচালক ছিলেন।
মাউশির প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক হয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুস সবুর। তিনি এর আগে পদোন্নতি পেয়ে মাউশিতে সংযুক্ত ছিলেন।
অন্যদিকে এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হায়দার। আর শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্যপদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক ড. এ কে এম মাসুদুল হককে। তিনি এর আগে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৮টির ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত ৯টা পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী শীর্ষ তিন পদেই এগিয়ে রয়েছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল।২ ঘণ্টা আগে
জানতে চাইলে মোরশেদ আলী বলেন, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে নতুন করে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এমপিও সুবিধা পাবে। কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে, সে সিদ্ধান্ত সরকারের। সরকার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ও নীতিমালার আলোকে এমপিওভুক্তির জন্য নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবে।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে সংগীত বিভাগে শিবিরের সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভরাডুবি। জিএস ও এজিএস পদে ভোট পড়েনি একটিও। ৪ ভোট পড়েছে ভিপি পদে।৪ ঘণ্টা আগে