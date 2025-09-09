ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রপ্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানান।
এই কেন্দ্রে মোট চারটি হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন। এর মধ্যে সূর্যসেন হল থেকে ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানান শামীম রেজা। তিনি বলেন, সূর্যসেন হলে এখন পর্যন্ত ৮০০ ভোট কাস্ট হয়েছে।
জিয়াউর রহমান হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৮৮৪-এর মতো, যা মোট ভোটের ৫০.৪ শতাংশ। শেখ মুজিব হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৯৭০টি, যা মোট ভোটের ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া জসিম উদ্দিন হলের ৭৬০টির মতো ভোট কাস্ট হয়েছে, যা মোট ভোটের ৫৮ শতাংশ।
শামীম রেজা বলেন, ‘আবাসিক শিক্ষার্থীদের মতো অনাবাসিকেরও অনেক শিক্ষার্থী ভোট দিতে এসেছেন।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রপ্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানান।
এই কেন্দ্রে মোট চারটি হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন। এর মধ্যে সূর্যসেন হল থেকে ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানান শামীম রেজা। তিনি বলেন, সূর্যসেন হলে এখন পর্যন্ত ৮০০ ভোট কাস্ট হয়েছে।
জিয়াউর রহমান হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৮৮৪-এর মতো, যা মোট ভোটের ৫০.৪ শতাংশ। শেখ মুজিব হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৯৭০টি, যা মোট ভোটের ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া জসিম উদ্দিন হলের ৭৬০টির মতো ভোট কাস্ট হয়েছে, যা মোট ভোটের ৫৮ শতাংশ।
শামীম রেজা বলেন, ‘আবাসিক শিক্ষার্থীদের মতো অনাবাসিকেরও অনেক শিক্ষার্থী ভোট দিতে এসেছেন।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্র প্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এই তথ্য জানান।১৪ মিনিট আগে
ডাকসু নির্বাচনে টিএসসি কেন্দ্রে শিবির সমর্থিত ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।৩২ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রবেশপথে কৃত্রিম জটলার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ভোটাররা।১ ঘণ্টা আগে
ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে তিনি এই কথা জানান।১ ঘণ্টা আগে