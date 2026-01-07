জকসুর ১৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপির লড়াইয়ে রাকিব-রিয়াজুলের ব্যবধান ২৫ ভোটের

জবি প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থীরা বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও ভিপি পদে ব্যবধান কমেই চলেছে। সকাল থেকেই ফলাফলে দেখা গেছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।
আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে স্থাপিত নির্বাচনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে এসব ফল ঘোষণা করা হয়।
১৮টি কেন্দ্রের সমন্বিত ফলাফলে দেখা যায়, ভিপি পদে ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী একেএম রাকিব এখনো শীর্ষে রয়েছেন। তবে তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম। রাকিব পেয়েছেন মোট ২ হাজার ১৫৪ ভোট আর রিয়াজুলের প্রাপ্ত ভোট ২১২৯। বর্তমানে দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান মাত্র ২৫।
জিএস পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল আলিম আরিফ তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছেন। তিনি পেয়েছেন ২ হাজার ৩৬৪ ভোট। তাঁর বিপরীতে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন ১ হাজার ৩৯ ভোট।
এজিএস পদেও শিবিরের প্রার্থী মাসুদ রানা ২ হাজার ৮৫ ভোট পেয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করেছেন। ছাত্রদলের বিএম আতিকুর রহমান তানজিল পেয়েছেন ১ হাজার ৮১৯ ভোট।
সর্বশেষ ঘোষিত ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮তম কেন্দ্রের (আইন ও ভূমি প্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও পরিসংখ্যান) ফলাফলে ভিপি পদে রিয়াজুল ইসলাম সবকটিতেই জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে পরিসংখ্যান বিভাগে রিয়াজুল ১৯০ ভোট পান, যেখানে রাকিব পান ৯৪ ভোট। সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মেও রিয়াজুল বড় ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন।
আইন ও ভূমি প্রশাসন কেন্দ্রে ভিপি পদে রিয়াজুল ১৫২ এবং রাকিব ১৩৭ ভোট পান। আর জিএস পদে এই কেন্দ্রে আরিফ ২৩৩ ভোট পেয়ে বিশাল ব্যবধান গড়েন। তবে সমাজকর্ম বিভাগের এজিএস পদে ছাত্রদলের তানজিল (১৬২) শিবিরের মাসুদ রানার (১৩০) চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। বাকি তিন কেন্দ্রে এজিএস পদে মাসুদ রানাই এগিয়ে ছিলেন।
উল্লেখ্য, আরও ২১টি কেন্দ্রের ফলাফল গণনা ও প্রকাশ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ভিপি পদের ব্যবধান কমে আসায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাফল নিয়ে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।
