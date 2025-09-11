আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ বাগছাসের জিএস পদপ্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটারদের আঙুলে কালি ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম। তিনি অভিযোগ করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, রফিক জব্বার হল, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হলে ভোটারদের আঙুলে কালি দেওয়া হচ্ছে না।
ভোটে জালিয়াতির আশঙ্কা নিয়ে সিয়াম বলেন, ‘যদি আইডেনটিফিকেশন না থাকে, পরে জালিয়াতির আশঙ্কা রয়েছে। যারা ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছে, তারা চাইলে আবারও ভোট দিতে পারবে।’
তিনি বলেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। তবে ভোট শুরু হওয়ার আগেই এই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এখনো দেখা যাচ্ছে, সেটা করা হয়নি।’
সিয়াম মনে করেন, ভোটারদের আঙুলে অমোচনীয় কালি ব্যবহার না করা হলে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এ ক্ষেত্রে প্রশাসন ‘অদক্ষতা ও অবহেলার’ পরিচয় দিয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটারদের আঙুলে কালি ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম। তিনি অভিযোগ করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, রফিক জব্বার হল, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হলে ভোটারদের আঙুলে কালি দেওয়া হচ্ছে না।
ভোটে জালিয়াতির আশঙ্কা নিয়ে সিয়াম বলেন, ‘যদি আইডেনটিফিকেশন না থাকে, পরে জালিয়াতির আশঙ্কা রয়েছে। যারা ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছে, তারা চাইলে আবারও ভোট দিতে পারবে।’
তিনি বলেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। তবে ভোট শুরু হওয়ার আগেই এই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এখনো দেখা যাচ্ছে, সেটা করা হয়নি।’
সিয়াম মনে করেন, ভোটারদের আঙুলে অমোচনীয় কালি ব্যবহার না করা হলে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এ ক্ষেত্রে প্রশাসন ‘অদক্ষতা ও অবহেলার’ পরিচয় দিয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ডোপ টেস্ট ইস্যুকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুল্লাহ আদিব। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের ঘোষণার পরও ডোপ টেস্টে অংশ না নেওয়া...১৪ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফলতি এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি মো. শেখ সাদী হাসান। বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালীন সময়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এমন অভিযোগ করেন।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে হলগুলোতে ভোটার সংখ্যার চেয়ে বেশি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়েছে—এমন অভিযোগ তুলেছেন শিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’-এর জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। তবে সকালে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কম লক্ষ করা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে