জাবিতেও শিবিরের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, জাবি থেকে
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ৫৮
জাকসুর ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের আব্দুর রশিদ জিতু। গতকাল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাতে সমর্থকদের নিয়ে সিনেট ভবন থেকে মিছিল নিয়ে বের হন তিনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোট বর্জন, নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ, এক শিক্ষিকার মৃত্যু, ৪৮ ঘণ্টা ধরে গণনা—ঘটনার যেন শেষ নেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে। অব্যবস্থাপনা ও কারচুপির পাল্টাপাল্টি অভিযোগে ‘প্রশ্নবিদ্ধ’ এই নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে ভিপিসহ পাঁচটি পদ ছাড়া জিএসসহ বাকি ২০টি পদেই জয় পেয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা।

এর মধ্য দিয়ে দেশের দুটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল ছাত্রশিবির। ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভূমিধস জয় পান ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। এর আগে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের কোনো প্রার্থী জয়ী হতে পারেননি।

গতকাল সন্ধ্যায় ঘোষিত ফলাফলে জাকসুতে ভিপি পদে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। জিএস পদে বিজয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত মাজহারুল ইসলাম। জাকসুর ২৫টি পদের ২০টিতেই জয়ী হয়েছেন শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা। ভিপি ছাড়া বাকি চারটি পদের দুটিতে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্ররা এবং দুটিতে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্রার্থীরা।

জাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি ফলাফল ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘গেস্টরুম-সংস্কৃতি’ চিরতরে তুলে দেবেন।

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হয় গত বৃহস্পতিবার। সকাল ৯টা থেকে ২১টি হলে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অবশ্য ভোটারের দীর্ঘ সারি থাকায় দু-তিনটি হলে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হয়। তবে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলসহ পাঁচটি প্যানেল এবং কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী অনিয়মের অভিযোগ তুলে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। এই নির্বাচনে মোট আটটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

অনিয়মের অভিযোগ আর বর্জনের ঘোষণা—এ নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে সেদিন রাত ১০টার পর কঠোর নিরাপত্তায় সিনেট ভবনে শুরু হয় ভোট গণনা। নির্বাচন কমিশন জানায়, এই নির্বাচনে প্রায় ৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এ নির্বাচনকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটি বড় অংশ ‘প্রশ্নবিদ্ধ’ বলে মনে করেন। তাঁদের ভাষ্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দক্ষতার ঘাটতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

তবে নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হয়নি বলে দাবি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম রাশিদুল আলমের। গতকাল বিকেলে ফলাফল ঘোষণার আগে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, জাকসু নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হয়নি। অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে।

জাকসুর প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৭২ সালে। সর্বশেষ নবম জাকসু নির্বাচন হয় ১৯৯২ সালের ৬ জুলাই। এবারের নির্বাচনে জাকসুর ২৫টি পদের জন্য লড়েছেন ১৭৭ প্রার্থী। ২১টি হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৪৪৭ প্রার্থী। এবার মোট ভোটার ১১ হাজার ৮৪৩ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫, ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮।

৪৮ ঘণ্টা পর ফল ঘোষণা

জাকসু ও হল সংসদের ভোট গণনা শুরুর প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর গতকাল বিকেল থেকে ফল ঘোষণা শুরু করে নির্বাচন কমিশন; যা শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মনিরুজ্জামান। এর আগে ২১টি হল সংসদের ফল ঘোষণা করেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

মো. মনিরুজ্জামান জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু ৩ হাজার ৩৩৪ ভোট পেয়ে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রশিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের আরিফুল্লাহ আদিব পেয়েছেন ২ হাজার ৩৮৯ ভোট। জিএস পদে জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের মাজহারুল ইসলাম। তিনি পেয়েছেন ৩ হাজার ৯৩০ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাগছাস-সমর্থিত ঐক্য ফোরামের আবু তৌহিদ সিয়াম পেয়েছেন ১ হাজার ২৩৮ ভোট।

ভোট বর্জনকারী ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসান পেয়েছেন ৬৪৮ ভোট এবং জিএস প্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী পেয়েছেন ৯৪১ ভোট।

ফলাফল অনুযায়ী, ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল থেকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ২ হাজার ৩৫৮ ভোট পেয়ে ফেরদৌস আল হাসান ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে আয়েশা সিদ্দিকা মেঘলা ৩ হাজার ৪০২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

ভোট গণনায় অব্যবস্থাপনা ও বর্জন

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরুর পরপরই বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা নানা অসংগতি ও অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রে ভোটের চেয়ে ব্যালট বেশি যাওয়া, প্রতিপক্ষের আচরণবিধি ভঙ্গ করা, জামায়াতে ইসলামী-সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে ব্যালট পেপার ও ওএমআর মেশিন সরবরাহ করা, পোলিং এজেন্টের অনুমতি থাকলেও তাঁদের প্রবেশে বাধা দেওয়া, ডোপ টেস্টের ফলাফল না আসা, নির্বাচনকে ‘ম্যানিপুলেট’ করা ইত্যাদি।

এসব অভিযোগ এনে ভোট চলাকালেই বর্জন করে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলসহ পাঁচটি প্যানেল। একই সঙ্গে তারা পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায়। তবে শেষ পর্যন্ত ভোটে ছিল ছাত্রশিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট, বাগছাস-সমর্থিত শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আব্দুর রশিদ জিতুর নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন।

ভোট গণনার ক্ষেত্রেও অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি হলে ভোটকেন্দ্র থাকলেও ভোট গণনা করা হয়েছে সিনেট ভবনে, নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে। দুটি প্যানেলের আপত্তির মুখে হঠাৎ যন্ত্রের (ওএমআর) বদলে হাতে ভোট গণনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতেই ভোট গণনার গতি ধীর হয়। হল সংসদের ভোট গণনা শেষ হয়েছিল শুক্রবার সন্ধ্যায়। এরপর রাত ৮টার দিকে জাকসুর ভোট গণনা শুরু হয়। সেই কাজ শেষ হয় ১৮ ঘণ্টা পর অর্থাৎ গতকাল বিকেল ৪টার দিকে।

এক শিক্ষিকার মৃত্যু ও পাঁচ শিক্ষকের পদত্যাগ

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে শুক্রবার সকালে অসুস্থ হয়ে মারা যান বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস।

এদিকে ভোট গণনার মধ্যে গতকাল দুপুরে নির্বাচন কমিশনের সদস্য নৃবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা পদত্যাগ করেন। এর আগে শুক্রবার রাত ৯টার দিকে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার। এ ছাড়া নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন গণিত বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক নাহরিন ইসলাম ও অধ্যাপক শামিমা সুলতানা।

আজ বন্ধ থাকবে ক্লাস-পরীক্ষা

জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজ রোববার ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সোমবার ক্লাস ও অফিস যথারীতি খোলা থাকবে, তবে পূর্বনির্ধারিত সব চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীনির্বাচনজাবিপ্রথম পাতাভোটশিক্ষাবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
