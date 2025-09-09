Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচন: প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর অভিযোগ স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী শামীমের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ৫০
ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে একটি কেন্দ্রের সামনে শিক্ষার্থীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী শামীম হোসেন। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ অনেক ভালো দেখছি। তবে কাল থেকে আমার নামে নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন পার্টির মিডিয়া থেকে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে, যাতে আমার ভোট কমানো যায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বোঝে কোনোটা সঠিক, কোনোটা বেঠিক। আশা করছি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তারা এর জবাব দেবে।’

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ হিসেবে শামীম বলেন, ‘হঠাৎ করে এসে এতগুলো পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের বাইরে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করেছি। এটাকে তাঁরা থ্রেট ফিল করছে। এখন প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে তা দমনের চেষ্টা করছে। রাজনীতির নিয়ম হলো যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করা। কিন্তু তাঁরা যোগ্যতার প্রমাণ না করে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। কেউ যদি প্রোপাগান্ডাকে বিশ্বাস করে আমাকে ভোট না দেয়, তাহলে বুঝব প্রোপাগান্ডার জয় হয়েছে।’

শামীম আরও বলেন, ‘ভবিষ্যতে আর রাজনীতি করছি না। এটাই আমার শেষ। যদিও আগামীতে আবার ডাকসু নির্বাচন হবে। ভিপি হিসেবে যিনি আসবেন, তাঁকে আমরা সহযোগিতা করব। আমরা একটি পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছি।’

ক্যাম্পাসঢাবিনির্বাচনভোটশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
