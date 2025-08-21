Ajker Patrika
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তা ও অতিথিরা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তা ও অতিথিরা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (২০ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাজী জামিল আজহার।

সভায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক, প্রশাসনিক ও কৌশলগত বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া একাডেমিক মানোন্নয়ন, গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রমের দক্ষতা উন্নত করতে বেশ কিছু কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

সভায় বিইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সেক্রেটারি এম এ গোলাম দস্তগীর; সদস্য মশিহ্ উর রহমান; শাহনীলা আজহার, স্থপতি ইকবাল হাবিব, মুশফিকুর রহমান, শারমিন আহমেদ মজুমদার; বিইউর উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম; ট্রেজারার সাজেদ উল ইসলাম; রেজিস্ট্রার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. মাহবুবুল হক; ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ডিন অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খান; ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইকোনমিকসের ডিন অধ্যাপক ড. মো. তাজুল ইসলাম এবং ফ্যাকাল্টি অব আর্টস, সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল-এর ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়বিজ্ঞপ্তিক্যাম্পাসশিক্ষা
