জকসু নির্বাচন: মেশিনেই ভোট গণনার সিদ্ধান্ত

জবি প্রতিনিধি
গণনা মেশিনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্থগিত করা হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা। পরে উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে আলোচনায় মেশিনেই ভোট গণনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলি। তিনি বলেন, ‘কমিশনারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সব প্যানেল ও স্বতন্ত্র ভিপি-জিএস প্রার্থীদের সঙ্গে বসেছি। মিটিংয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রথমে ৩০০ বা তার কাছাকাছি ভোট কাস্ট হওয়া একটি কেন্দ্রের ব্যালট ম্যানুয়ালি গণনা করব। তারপর এই ভোটগুলো দুটি আলাদা কোম্পানির মেশিনে গণনা করব। এর মধ্যে যে মেশিনের ফল ম্যানুয়ালি হিসাবের বেশি কাছাকাছি আসবে, সেই মেশিন দিয়েই বাকি ভোট গণনা করব। মাঝে মাঝে র্যানডমলি উভয় মেশিনে ভোট গণনা করব। এর মধ্যে মেশিনের কার্যকারিতা যাচাইয়ে আমরা কিছু কিছু ভোট হাতে গোনার পর মেশিনে গণনা করে টেস্ট করে দেখব। এভাবে সব ভোট গণনার পর একসঙ্গে জকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে।’
এর আগে রাত ১০টায় উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে ভিপি ও জিএস প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
