রোকেয়া হল, অমর একুশে হলে ‘ভোট চুরির’ অভিযোগে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘ভোট চুরির’ অভিযোগ এনে সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম আবিদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই মিছিল করে তারা। এ সময় তারা ‘জামায়াত-শিবির রাজাকার’, ‘নির্বাচনে কারচুপি, মানি না মানব না’, ‘ভোট চোর ভোট চোর, জামায়াত-শিবির ভোট চোর’ এবং ‘প্রশাসন ভোট চোর’ স্লোগান দেয়।
আবিদ বলেন, ‘নির্বাচনে কারচুপির প্রমাণ আমরা রোকেয়া হলে এবং অমর একুশে হলে পেয়েছি। এই সন্দেহের জায়গা থেকে ভোট গণনা যখন শুরু হয়, আমরা বলেছিলাম, রোকেয়া হলে ভোট গণনার সময় প্রার্থীদের উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু তা করা হয়নি। তারা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করেনি। সবকিছু মিলিয়ে দুই ঘণ্টা আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে হঠাৎ করে তারা বলল, “ঠিক আছে, এবার আপনারা দেখে আসুন।”
‘এর মানে আমাদের যে সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহ আর প্রমাণিত হওয়ার বাকি রইল না যে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে।’
এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ‘আপনাদের প্রত্যেককে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, যেভাবে কারচুপিগুলো হয়েছে, তার সঠিক তদন্ত ছাড়া যে ফলাফল হবে, সেই ফলাফল নিয়ে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করছি।’
