রাকসু নির্বাচন

তিন হলে ভোট গণনা শেষ, কেন্দ্রের ফল ১৪ ঘণ্টা পর

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় গণনা শুরুর সময় থেকে ১৪ ঘণ্টা লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ভোট গণনা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা জানান।

উপাচার্য জানান, রাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হতে ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। রাত সাড়ে ৮টার দিকে গণনা শুরু হয়েছে। ব্যালট পেপারগুলো গুছিয়ে ওএমআর মেশিনে তোলা গেলে সময় কিছুটা কম লাগবে বলেও জানান তিনি।

ভোটে প্রার্থীদের নানা অভিযোগ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, ‘সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এটা একধরনের ভোটের উৎসব ছিল। কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে—যেমন অমোচনীয় কালি মুছে যাওয়া, কিছু ব্যালটে স্বাক্ষর থাকা বা লিফলেট পাওয়া গেছে। তবে এসব অভিযোগে ভোট গ্রহণের স্বচ্ছতা নষ্ট হয়নি। জাল ভোট বা বড় ধরনের অনিয়মের কোনো অভিযোগ পাইনি।’

এক কেন্দ্রে আগে থেকে ব্যালটে স্বাক্ষর করে রাখার ব্যাপারে অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেন, ভোটার উপস্থিতি বেশি থাকলে প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা আগে থেকে কিছু ব্যালটে স্বাক্ষর করে রাখতে পারেন। তবে যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, নির্বাচন কমিশন তা যাচাই-বাছাই করবে।

উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব বলেন, ‘এই ভোট ছাত্রছাত্রীদের। তারা সন্তুষ্ট আর তাদের সন্তুষ্টিই আমার সন্তুষ্টি।’

এদিকে রাত ১০টা পর্যন্ত তিনটি হল সংসদের ব্যালটের ভোট গণনা শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা কামাল আকন্দ। দ্রুত সময়ের মধ্যে এই হলগুলোর ফল ঘোষণা করা হবে বলেও জানান তিনি।

মোস্তফা কামাল আকন্দ বলেন, ‘মেয়েদের তিনটি হল সংসদের ব্যালট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর ফল ঘোষণার পর আপনারা বুঝতে পারবেন, একটার পর একটা ফলাফল আসতে কত সময় লাগবে।’

বিষয়:

নির্বাচনরাজশাহীভোটশিক্ষারাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
