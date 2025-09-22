Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ছাত্রদলের দাবির মুখে রাকসু ভোট পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫৯
রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে দুপক্ষ মুখোমুখি। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিষয়:

নির্বাচনরাজশাহীরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
