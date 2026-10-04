Ajker Patrika
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ক্যাম্পাস

আনন্দ ও সম্প্রীতির মিলনমেলা

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
আনন্দ ও সম্প্রীতির মিলনমেলা
ইউকিউবিডিএর বার্ষিক পিকনিক। ছবি: সংগৃহীত

নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্যাবারিটা বিচ ও হেস্টিংস পয়েন্টে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (ইউকিউবিডিএ) বার্ষিক পিকনিক ২০২৬। সম্প্রতি দিনব্যাপী এ আয়োজনে ইউকিউবিডিএর সদস্য, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের প্রায় ৭৫ জন অংশ নেন।

সকালে ক্যাবারিটা বিচে নাশতার মধ্য দিয়ে দিনের আয়োজন শুরু হয়। এরপর শিশু, নারী ও পুরুষদের জন্য আয়োজন করা হয় বিভিন্ন খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার। অংশগ্রহণকারীরা সমুদ্রস্নান, ঘোরাঘুরি এবং ক্যাবারিটা বিচের লুকআউট পয়েন্ট থেকে হোয়েল ওয়াচিং উপভোগ করেন।

দুপুরে ছিল বুফে মধ্যাহ্নভোজ। এরপর অনুষ্ঠিত হয় আনন্দঘন কাপল গেম। এটি ছিল দিনের অন্যতম আকর্ষণ। পরে প্রায় ১০টি পুরস্কার নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাফল ড্র। বিভিন্ন খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

পিকনিকের বিশেষ আয়োজনের মধ্যে ছিল ছবি প্রতিযোগিতা। প্রতিটি পরিবার দুটি করে ছবি জমা দেওয়ার সুযোগ পায়। দুই বিচারকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সেরা ছবি নির্বাচন করা হয়। পরে বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ক্যাবারিটা বিচের আয়োজন শেষে সবাই যান হেস্টিংস পয়েন্টে। সেখানে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা কমলা, পিঠা ও পপকর্নসহ বিকেলের নাশতা ভাগাভাগি করে নেন।

এ সময় কমিউনিটির উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্যদের হাতে ইউকিউবিডিএর পক্ষ থেকে উপহার তুলে দেওয়া হয়।

সবশেষে গ্রুপ ছবি তোলার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসছাপা সংস্করণসহায়িকাশিক্ষা
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