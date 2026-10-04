আনন্দ ও সম্প্রীতির মিলনমেলা

নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্যাবারিটা বিচ ও হেস্টিংস পয়েন্টে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (ইউকিউবিডিএ) বার্ষিক পিকনিক ২০২৬। সম্প্রতি দিনব্যাপী এ আয়োজনে ইউকিউবিডিএর সদস্য, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের প্রায় ৭৫ জন অংশ নেন।
সকালে ক্যাবারিটা বিচে নাশতার মধ্য দিয়ে দিনের আয়োজন শুরু হয়। এরপর শিশু, নারী ও পুরুষদের জন্য আয়োজন করা হয় বিভিন্ন খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার। অংশগ্রহণকারীরা সমুদ্রস্নান, ঘোরাঘুরি এবং ক্যাবারিটা বিচের লুকআউট পয়েন্ট থেকে হোয়েল ওয়াচিং উপভোগ করেন।
দুপুরে ছিল বুফে মধ্যাহ্নভোজ। এরপর অনুষ্ঠিত হয় আনন্দঘন কাপল গেম। এটি ছিল দিনের অন্যতম আকর্ষণ। পরে প্রায় ১০টি পুরস্কার নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় র্যাফল ড্র। বিভিন্ন খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।
পিকনিকের বিশেষ আয়োজনের মধ্যে ছিল ছবি প্রতিযোগিতা। প্রতিটি পরিবার দুটি করে ছবি জমা দেওয়ার সুযোগ পায়। দুই বিচারকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সেরা ছবি নির্বাচন করা হয়। পরে বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
ক্যাবারিটা বিচের আয়োজন শেষে সবাই যান হেস্টিংস পয়েন্টে। সেখানে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা কমলা, পিঠা ও পপকর্নসহ বিকেলের নাশতা ভাগাভাগি করে নেন।
এ সময় কমিউনিটির উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্যদের হাতে ইউকিউবিডিএর পক্ষ থেকে উপহার তুলে দেওয়া হয়।
সবশেষে গ্রুপ ছবি তোলার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।
‘মম, এমনভাবে পড়বে যেন পত্রিকায় আসে। পত্রিকায় না আসলে হবে না।’ ভাগনের এই কথাটিই ১৮তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন১ ঘণ্টা আগে
বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অনেকেরই। সেই স্বপ্নের পথে বড় বাধাগুলোর একটি অর্থের সংকট। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, আবাসন, খাবার, বইপত্র—সব মিলিয়ে বিদেশে পড়াশোনার খরচ অনেক শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে চলে যায়। তবে অর্থের সীমাবদ্ধতা যেন শিক্ষার পথে শেষ কথা না হয়, সে জন্য রয়েছে বিভিন্ন বৃত্তি ও আর্থিক...১ ঘণ্টা আগে
কোনো নীতি কাগজে সুন্দর দেখালেই তা যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, নীতিমালাটি বাস্তবায়নযোগ্য কি না, কত ব্যয় হবে, কারা উপকৃত হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যয়ের বোঝা কার ওপর পড়বে—এসব বিষয়ও বিবেচনা জরুরি...১৪ ঘণ্টা আগে
নিম্নমানের পাঠ্যবই সরবরাহের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, পাঠ্যবইয়ের মানের সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না। ইতিমধ্যে যেসব নিম্নমানের বই পাওয়া গেছে, সেগুলো বাতিল ও নষ্ট করা হয়েছে।১৪ ঘণ্টা আগে