Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডাকসুর ভোটকেন্দ্রে লাইভ করার সময় সাংবাদিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ১৭
লাইভ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান সাংবাদিক তারিকুল। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাইভ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান সাংবাদিক তারিকুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) কার্জন হলের ভেতরে সংবাদ সংগ্রহ করার সময় এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। হার্ট অ্যাটাক করে তিনি মারা গেছেন বলে ধারণা করছেন চিকিৎসকেরা।

জানা গেছে, তরিকুল শিবলী (৪০) নামে ওই সাংবাদিক চ্যানেল এস টেলিভিশনের সিটি রিপোর্টার।

আজ মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সহকর্মী সোহেল রানা জানান, কার্জন হলের ভেতরে সংবাদ সংগ্রহ করার সময় লাইভে ছিলেন তরিকুল শিবলী। হঠাৎ পড়ে যান এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, তরিকুলের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার এতবারপুরে, বাবার নাম এ কে এম শাহিদুল্লাহ। উত্তরার দিয়াবাড়ী এলাকায় থাকতেন। দুই কন্যা সন্তানের জনক তিনি।

অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তারিকুলকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তারিকুলকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

ফারুক আরও জানান, চিকিৎসক জানিয়েছেন, হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়মৃত্যুসাংবাদিকডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

সাদিক কায়েমকে ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ‘রাজাকার’ স্লোগান

সাদিক কায়েমকে ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ‘রাজাকার’ স্লোগান

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন

ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন