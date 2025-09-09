Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: ভোটারকে দুটি ব্যালট পেপার দেওয়ায় পোলিং অফিসারকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০১
কার্জন হলের ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কার্জন হলের ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পোলিং অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের উপপরিচালক ফররুখ মাহমুদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

ফররুখ মাহমুদ জানান, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন চলাকালে কার্জন হলের দ্বিতীয় তলায় অমর একুশে হলের ভোটকেন্দ্রে একজন শিক্ষার্থীকে দুটি ব্যালট পেপার দিয়ে দেন জিয়াউর রহমান নামের এক পোলিং অফিসার। এ কারণে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

তবে বিষয়টি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে বলে জানান তিনি।

উপপরিচালক বলেন, ‘বিষয়টি যে অনিচ্ছাকৃত ভুল, তা অভিযোগকারী ভোটারও বুঝতে পারেন। তার পরও ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করে।’

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে বদ্ধপরিকর।

বিষয়:

ক্যাম্পাসনির্বাচনশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

সাদিক কায়েম-ফরহাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আবিদুলের

সাদিক কায়েম-ফরহাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আবিদুলের

ভোটকেন্দ্রে প্রার্থী-সমর্থকদের জটলা, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

ভোটকেন্দ্রে প্রার্থী-সমর্থকদের জটলা, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ