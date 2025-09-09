ডাকসু নির্বাচন: ভোটারকে দুটি ব্যালট পেপার দেওয়ায় পোলিং অফিসারকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পোলিং অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের উপপরিচালক ফররুখ মাহমুদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
ফররুখ মাহমুদ জানান, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন চলাকালে কার্জন হলের দ্বিতীয় তলায় অমর একুশে হলের ভোটকেন্দ্রে একজন শিক্ষার্থীকে দুটি ব্যালট পেপার দিয়ে দেন জিয়াউর রহমান নামের এক পোলিং অফিসার। এ কারণে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
তবে বিষয়টি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে বলে জানান তিনি।
উপপরিচালক বলেন, ‘বিষয়টি যে অনিচ্ছাকৃত ভুল, তা অভিযোগকারী ভোটারও বুঝতে পারেন। তার পরও ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করে।’
তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে বদ্ধপরিকর।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্র প্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এই তথ্য জানান।১৩ মিনিট আগে
