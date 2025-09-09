Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: আবিদকে জড়িয়ে ধরে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন বললেন, ‘সব খবর ভালো’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩৬
নির্বাচন কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছেন আবিদুল ইসলাম আবিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নির্বাচন কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছেন আবিদুল ইসলাম আবিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক আবদুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের ভিপি (সহসভাপতি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, ‘সব খবর ভালো।’

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের সামনে আবিদকে জড়িয়ে ধরে এ কথা বলেন আবদুস সালাম। এ বিষয়ে অধ্যাপক আবদুস সালামের সঙ্গে কথা বলেন গণমাধ্যমকর্মীরা। তাঁর কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চান, ‘কিছুক্ষণ আগে আপনি ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীকে বলছিলেন সব খবর ভালো। আপনি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন?’

জবাবে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘সব খবর ভালো মানে—সব জায়গায় সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে। আমরা সব জায়গায় ঘুরেছি সকাল থেকে। সব জায়গায় সুষ্ঠু সুন্দরভাবে লাইনের মাধ্যমে ভোট দিতে দেখেছি।’

শিক্ষকদের মধ্যেও সাদা দলসহ বিভিন্নপন্থী শিক্ষক রয়েছেন, শিক্ষকদের মধ্যে কোনো সংগঠনকে ফেভার করার মনোভাব বা সুযোগ আছে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক আবদুস সালাম বলেন, ‘প্রশ্নই আসে না। সুযোগটা কীভাবে আসবে? এমন কোনো সুযোগ নাই। সব দল, সব শিক্ষক মিলেই সুন্দরভাবে একটা ডাকসু নির্বাচন হোক এটা আমরা চাই।’

‘সব খবর ভালো’—ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীকে বলা এমন মন্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবদুস সালামের সহকর্মী ফারসি বিভাগের অধ্যাপক আবুল কালাম সরকার। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘সব জায়গায় কোনো ঝামেলা হচ্ছে না। কোথায় কোনো বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘সব জায়গায় সুন্দরভাবে লাইনের মাধ্যমে ভোট দিচ্ছে সবাই। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না। ওই কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। উনি বোঝাতে চেয়েছেন, সব কেন্দ্রের সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে ভোট হচ্ছে। এখন যদি এ কথা দ্বারা আপনি অন্য কিছু বোঝেন...।’

প্রসঙ্গত, অধ্যাপক আবদুস সালাম ও অধ্যাপক আবুল কালাম সরকার দুজনই বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলঢাবিভোটছাত্র শিবিরডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

সাদিক কায়েম-ফরহাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আবিদুলের

সাদিক কায়েম-ফরহাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আবিদুলের

ভোটকেন্দ্রে প্রার্থী-সমর্থকদের জটলা, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

ভোটকেন্দ্রে প্রার্থী-সমর্থকদের জটলা, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ