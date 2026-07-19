Ajker Patrika
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ক্যাম্পাস

প্লাস্টিকের বিনিময়ে গাছের চারা

আলফি সানি
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ০৯: ১৩
প্লাস্টিকের বিনিময়ে গাছের চারা

একটি খালি প্লাস্টিকের বোতল। সাধারণত এর ঠিকানা হয় ডাস্টবিন, ড্রেন কিংবা খোলা মাঠে। তবে সেই বোতলের বিনিময়ে যদি পাওয়া যায় গাছের চারা, কেমন হয়? এমন ভাবনা থেকে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) পরিবেশবিষয়ক সংগঠন গ্রিন ভয়েস। তাদের আয়োজন ‘প্লাস্টিকের বিনিময়ে গাছের চারা’।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিভেটর এক্সপ্রেস ভবনের নিচে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম। কেউ ব্যাগে থাকা খালি বোতল জমা দিয়েছেন, কেউ রুমে রাখা প্লাস্টিক এনেছেন, আবার কেউ ক্যাম্পাস থেকে কুড়িয়ে আনা প্লাস্টিকের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছেন একটি চারা। শুধু একটি খালি বোতল জমা দিলেই মিলেছে জাম, কাঁঠাল, নিম, ফুলগাছ ও ইনডোর গাছের চারা।

আয়োজকদের মতে, প্লাস্টিকের দূষণ কমানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুনর্ব্যবহার এবং বৃক্ষরোপণের অভ্যাস গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। কর্মসূচিতে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক পরে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার জন্য পৌরসভার সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

গ্রিন ভয়েসের সভাপতি মো. মুহুস্তাসিন নাদির বলেন, প্লাস্টিককে বর্জ্য হিসেবে না ফেলে পুনর্ব্যবহারের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চান তাঁরা। একই সঙ্গে একটি গাছের মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বলেন, প্লাস্টিক প্রকৃতির জন্য বড় হুমকি। তাই এটি যত্রতত্র না ফেলে একটি গাছের বিনিময়ে পরিবেশকে আরও সবুজ করে তোলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

এই কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং গ্রিন ভয়েসের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। এই আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
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