ঢাবিতে ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন শুরু হয়েছে। আজ বুধবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের মডারেটর অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম, বাংলাদেশে ইউনেসকোর প্রধান ও আবাসিক প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ এবং ব্র্যাক বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, মতপার্থক্য দূর করে নয়, বরং মতপার্থক্যকে স্বীকার করেই সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমন আয়োজন শিক্ষার্থীদের বিতর্ক, নেতৃত্ব, কূটনীতি ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
উপাচার্য বলেন, জটিল বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে উচ্চকণ্ঠ হওয়ার চেয়ে মনোযোগ দিয়ে অন্যের কথা শোনা এবং সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করা বেশি জরুরি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, তরুণদের সংগঠিত হওয়া, যুক্তির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরা এবং জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মডেল ইউনাইটেড নেশনসের চর্চার গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রয়েছে।
আয়োজকেরা জানান, চার দিনব্যাপী এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে লিঙ্গবৈষম্য, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, মানবাধিকার, মানব পাচার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, অভিবাসন নীতি, ভূরাজনীতি, কূটনীতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা।
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