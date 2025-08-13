Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডাকসু, জাকসুর পর এবার গকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর

শিক্ষা ডেস্ক
ডাকসু, জাকসুর পর এবার গকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

গত সোমবার (১১ আগস্ট) বেলা ৩টায় একাডেমিক ভবনের এ-ব্লকের ৩১০ নম্বর কক্ষে গকসু নির্বাচন কমিশনের অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সহযোগী অধ্যাপক রফিকুল আলম।

তফসিল অনুযায়ী, ১৭ আগস্ট নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ করা হবে ২১ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৫ আগস্ট প্রকাশিত হবে।

২৬ থেকে ২৮ আগস্ট বেলা ৩টা পর্যন্ত চলবে মনোনয়নপত্র বিতরণ, আর গ্রহণ করা হবে ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর। ২-৪ সেপ্টেম্বর হবে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই। প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ পাবে ৮ সেপ্টেম্বর, আপত্তি গ্রহণ ও শুনানি হবে ৯ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ১১ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।

২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ শেষে সেদিনই ফল ঘোষণা করা হবে। তবে তফসিলে আচরণবিধি ও প্রচারণার সময়সূচি এখনো নির্ধারণ হয়নি। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার ও প্রক্টরিয়াল বডির সভাপতি রফিকুল আলম বলেন, পর্যায়ক্রমে বাকি বিষয়গুলো জানানো হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নির্বাচনশিক্ষাডাকসু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

জর্ডান-মিসরকে নিয়ে বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে চান নেতানিয়াহু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন

ডাকসু, জাকসুর পর এবার গকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর

ডাকসু, জাকসুর পর এবার গকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে ডেটাসফট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলিং টেক সেন্টার উদ্বোধন

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে ডেটাসফট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলিং টেক সেন্টার উদ্বোধন

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিলেন ড. মাসুম ইকবাল

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিলেন ড. মাসুম ইকবাল