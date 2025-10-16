সুষ্ঠু রাকসু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা ছাত্রদল নেতা আমানের

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে রাকসু নির্বাচনের পরিবেশ পরিদর্শনে এসে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
আমানউল্লাহ আমান বলেন, ‘আমরা একটা ছাত্রসংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বা দায়িত্বরত ব্যক্তি হিসেবে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলাম যেন ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ নেতাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আজ ক্যাম্পাসে এসে দেড় ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করার পর আমরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারি।’
আমানউল্লাহ বলেন, ‘এখানে এসে নিজেকে বিদেশি মনে হচ্ছে। কিন্তু অনেক নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি। আমরা আগেও এই ক্যাম্পাসের ছাত্র ছিলাম এবং বিভিন্ন কাজ করেছি। আমরা তো চিনি কারা ছাত্র আর কারা অছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের টি-শার্ট পরিয়ে এবং অন্য অপচেষ্টার মাধ্যমে বহিরাগতদের প্রবেশ করানো হয়েছে, সেটা প্রশাসনের চোখে পড়ে না। প্রশাসন এখানে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করতেছে তা স্পষ্ট।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে রাকসু নির্বাচনের পরিবেশ পরিদর্শনে এসে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
আমানউল্লাহ আমান বলেন, ‘আমরা একটা ছাত্রসংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বা দায়িত্বরত ব্যক্তি হিসেবে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলাম যেন ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ নেতাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আজ ক্যাম্পাসে এসে দেড় ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করার পর আমরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারি।’
আমানউল্লাহ বলেন, ‘এখানে এসে নিজেকে বিদেশি মনে হচ্ছে। কিন্তু অনেক নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি। আমরা আগেও এই ক্যাম্পাসের ছাত্র ছিলাম এবং বিভিন্ন কাজ করেছি। আমরা তো চিনি কারা ছাত্র আর কারা অছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের টি-শার্ট পরিয়ে এবং অন্য অপচেষ্টার মাধ্যমে বহিরাগতদের প্রবেশ করানো হয়েছে, সেটা প্রশাসনের চোখে পড়ে না। প্রশাসন এখানে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করতেছে তা স্পষ্ট।’
শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলে জানিয়েছেন ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’-এর সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজীজি।১১ মিনিট আগে
উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭ জন। গতবারের তুলনায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটিই কমেছে। গতবার পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৩২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১০ হাজার ২৬৯ জন। এবার পাসের হার কমেছে প্রায় ১৮ শতাংশ আর জিপিএ৪৩ মিনিট আগে
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, এখন থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা যেটুকু খাতায় লিখবে, তার ভিত্তিতেই প্রকৃত নম্বর দেওয়া হবে। কাউকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া হবে না। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মূল্যায়নই শিক্ষা বোর্ডগুলোর মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ফলাফল মানে শুধু পরিসংখ্যান নয়; এটি পরিবারের আশা, পরিশ্রম ও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের গল্প।১ ঘণ্টা আগে
চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১০ হাজার ১৩৭ জন। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দপ্তরে এক ব্রিফিংয়ে চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ ন ম মোফাখখারু১ ঘণ্টা আগে