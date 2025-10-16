Ajker Patrika
সুষ্ঠু রাকসু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা ছাত্রদল নেতা আমানের

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ০০
সাংবাদিকদের সামনে কথা বলছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে রাকসু নির্বাচনের পরিবেশ পরিদর্শনে এসে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

আমানউল্লাহ আমান বলেন, ‘আমরা একটা ছাত্রসংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বা দায়িত্বরত ব্যক্তি হিসেবে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলাম যেন ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ নেতাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আজ ক্যাম্পাসে এসে দেড় ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করার পর আমরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারি।’

আমানউল্লাহ বলেন, ‘এখানে এসে নিজেকে বিদেশি মনে হচ্ছে। কিন্তু অনেক নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি। আমরা আগেও এই ক্যাম্পাসের ছাত্র ছিলাম এবং বিভিন্ন কাজ করেছি। আমরা তো চিনি কারা ছাত্র আর কারা অছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের টি-শার্ট পরিয়ে এবং অন্য অপচেষ্টার মাধ্যমে বহিরাগতদের প্রবেশ করানো হয়েছে, সেটা প্রশাসনের চোখে পড়ে না। প্রশাসন এখানে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করতেছে তা স্পষ্ট।’

