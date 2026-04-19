টেক্সটাইটান্সে চ্যাম্পিয়ন ফ্যাব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

আফ্রিদ হোসেন
আন্তবিভাগীয় প্রতিযোগিতা ‘টেক্সটাইটান্স’ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর বুটেক্স সায়েন্স ক্লাবের আয়োজক ও সদস্যদের আনন্দঘন মুহূর্ত। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স) সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে আন্তবিভাগীয় প্রতিযোগিতা ‘টেক্সটাইটান্স’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বেলা ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় পোস্টার প্রদর্শনী, কুইজার্ড এবং ট্রেজার হান্ট। প্রথমে কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর বিকেল ৪টা থেকে পোস্টার প্রদর্শনী পরিদর্শন ও ট্রেজার হান্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পোস্টার প্রদর্শনী ও ট্রেজার হান্টে প্রতিটি দলে তিন এবং কুইজে দুজন করে শিক্ষার্থী অংশ নেন। পোস্টার প্রদর্শনীতে বিচারক হিসেবে ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. লামইয়া জহির এবং ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক শেখ মোহাম্মদ রাফি।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। এ সময় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

পোস্টার প্রদর্শনী ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় ফ্যাব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দল ‘র‍্যাটজিলাস’। প্রথম রানার্সআপ একই বিভাগের দল ‘টু ডাই ফর’ এবং দ্বিতীয় রানার্সআপ হয় ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দল ‘ট্রিও’।

কুইজার্ড ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় ফ্যাব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ‘ফ্যাব্রিক এক্সপ্রেস’। প্রথম রানার্সআপ অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ‘টু প্লাই টাইটান্স’ এবং দ্বিতীয় রানার্সআপ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ‘টিম টজার এম্পায়ার’।

ট্রেজার হান্ট ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয় ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ‘টেরা ইনকগনিটা’। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে যথাক্রমে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ‘দ্য ডিকোড ডিভাস’ এবং ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ‘আরটিআর বয়েজ’।

সার্বিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে ফ্যাব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জুলহাস উদ্দিন প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক পোস্টার পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের সৃজনশীলতা ও গবেষণাধর্মী কাজের প্রশংসা করে বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে অর্জিত জ্ঞান তাদের কাজের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। আশা করি বুটেক্স সায়েন্স ক্লাব শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে।’

বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষার্থীকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান খান।

চ্যাম্পিয়ন ‘ফ্যাব্রিক এক্সপ্রেস’ দলের সদস্য মো. রুবায়েত রশীদ রনি বলেন, ‘আমরা চ্যাম্পিয়ন হবো ভাবিনি। দলের সম্মিলিত চেষ্টা ও টিমওয়ার্কের কারণেই আমরা সফল হয়েছি। হার-জিত নয়, অংশগ্রহণ এবং অভিজ্ঞতাই আমাদের বড় অর্জন।’

আরেক চ্যাম্পিয়ন দল ‘র‍্যাটজিলাস’-এর সদস্য তানভীর হাসনাত তন্ময় বলেন, ‘এটি আমার জন্য নতুন ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ছিল। দলের সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হতো না। বিচারকদের গঠনমূলক পরামর্শ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি।’

বুটেক্স সায়েন্স ক্লাবের সভাপতি তাসমিয়া বিনতে ফায়জুর বলেন, ১১টি বিভাগ নিয়ে এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের মেধা ও দক্ষতা বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

