রাকসু নির্বাচন: ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলেছে ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেল’। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ তোলা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর বলেন, ‘শহীদুল্লাহ্ একাডেমিক ভবনে প্রায় এক ঘণ্টা ভোট কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। পরে ভেতরে গিয়ে আমরা ১০০ ব্যালট পেপার স্বাক্ষর করা অবস্থায় দেখতে পাই।’
আবীর বলেন, ‘আজ সকালে ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু ছিল। কিন্তু পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। আশপাশে শিবিরের প্যানেলের জার্সি পরে অনেকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর এখন চলছে ফল গণনার প্রস্তুতি। সব কেন্দ্র থেকে ব্যালট আসার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গণনা শুরু হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে আটটি অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল। ভোট গ্রহণ চলাকালে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশে প্যানেলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে এই অভিযোগ জানানো হয়।
