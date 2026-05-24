Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

বিশ্বের দক্ষিণ অঞ্চলের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে একত্র করতে চায় চীন

ফয়সল আবদুল্লাহ
বিশ্বের দক্ষিণ অঞ্চলের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে একত্র করতে চায় চীন
ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোর সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা বিনিময় আরও শক্তিশালী করতে নতুন ডিজিটাল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রপি-লার্ন’ চালু করেছে চীন। সাম্প্রতিক চীনের হাইনান প্রদেশের হাইখৌ শহরে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের লিগ অব ট্রপিক্যাল ইউনিভার্সিটিজ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়।

জানা যায়, এ জোটে বর্তমানে বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশ ও অঞ্চলের ১২১টি বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্ল্যাটফর্মটি বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক সহযোগিতাকে নতুন মাত্রা দেবে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন, গবেষণা ও দক্ষতা বিনিময়ের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্ল্যাটফর্মটির নির্মাণে নেতৃত্ব দেওয়া হাইনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট লুও ছিংমিং বলেন, ‘ট্রপি-লার্ন’ আন্ত-আঞ্চলিক শিক্ষা সহযোগিতার একটি প্রযুক্তিগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষা-সম্পদ ভাগাভাগি সহজ হবে, শিক্ষায় সমতা বাড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে।

লুও ছিংমিং আরও জানান, ভবিষ্যতে প্ল্যাটফর্মটিতে পারস্পরিক ক্রেডিট স্বীকৃতি, আন্তবিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে ভর্তি এবং যৌথ গবেষণার মতো বিভিন্ন সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা চালু করা হবে। এতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা সরাসরি উপকৃত হবেন।

সম্মেলনে আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংগঠনের প্রেসিডেন্ট কেনেথ কামউই মাতেঙ্গু বলেন, এই জোটের গুরুত্ব শুধু অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানে সক্ষমতা গড়ে তোলাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

কেনেথ কামউই মাতেঙ্গু মনে করেন, চীনের নতুন এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বৈশ্বিক দক্ষিণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূত্র: সিএমজি

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীচীনক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

ভোলার সাবেক এমপি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

ভোলার সাবেক এমপি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

‘গাজা গণহত্যায়’ ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে ভারত-ব্রাজিলসহ ৫১ দেশ

‘গাজা গণহত্যায়’ ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে ভারত-ব্রাজিলসহ ৫১ দেশ

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

সম্পর্কিত

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (পর্ব-১)

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (পর্ব-১)

শিক্ষার্থীদের ভাবনায় ঈদুল আজহা

শিক্ষার্থীদের ভাবনায় ঈদুল আজহা

নিউজিল্যান্ডে সম্পূর্ণ বিনা খরচে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ

নিউজিল্যান্ডে সম্পূর্ণ বিনা খরচে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ

পাঠকবন্ধু পুরস্কৃত করল ১২ সংগঠককে

পাঠকবন্ধু পুরস্কৃত করল ১২ সংগঠককে