বিশ্বের দক্ষিণ অঞ্চলের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে একত্র করতে চায় চীন

বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোর সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা বিনিময় আরও শক্তিশালী করতে নতুন ডিজিটাল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রপি-লার্ন’ চালু করেছে চীন। সাম্প্রতিক চীনের হাইনান প্রদেশের হাইখৌ শহরে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের লিগ অব ট্রপিক্যাল ইউনিভার্সিটিজ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়।
জানা যায়, এ জোটে বর্তমানে বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশ ও অঞ্চলের ১২১টি বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্ল্যাটফর্মটি বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক সহযোগিতাকে নতুন মাত্রা দেবে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন, গবেষণা ও দক্ষতা বিনিময়ের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
প্ল্যাটফর্মটির নির্মাণে নেতৃত্ব দেওয়া হাইনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট লুও ছিংমিং বলেন, ‘ট্রপি-লার্ন’ আন্ত-আঞ্চলিক শিক্ষা সহযোগিতার একটি প্রযুক্তিগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষা-সম্পদ ভাগাভাগি সহজ হবে, শিক্ষায় সমতা বাড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে।
লুও ছিংমিং আরও জানান, ভবিষ্যতে প্ল্যাটফর্মটিতে পারস্পরিক ক্রেডিট স্বীকৃতি, আন্তবিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে ভর্তি এবং যৌথ গবেষণার মতো বিভিন্ন সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা চালু করা হবে। এতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা সরাসরি উপকৃত হবেন।
সম্মেলনে আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংগঠনের প্রেসিডেন্ট কেনেথ কামউই মাতেঙ্গু বলেন, এই জোটের গুরুত্ব শুধু অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানে সক্ষমতা গড়ে তোলাও এর অন্যতম লক্ষ্য।
কেনেথ কামউই মাতেঙ্গু মনে করেন, চীনের নতুন এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বৈশ্বিক দক্ষিণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সূত্র: সিএমজি
আইন পেশায় ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা বার কাউন্সিল অ্যাডভোকেটশিপ এনরোলমেন্ট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য সময়টা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার দিন যত ঘনিয়ে আসে, স্নায়বিক চাপ তত বাড়তে থাকে। তবে সঠিক পরিকল্পনা, কার্যকর রিভিশন এবং আত্মবিশ্বাস—এই তিনের সমন্বয় থাকলে প্রথমবারেই....১ ঘণ্টা আগে
মুসলমানদের কাছে ত্যাগ, বিশ্বাস ও মানবতার এক অনন্য প্রতীক ঈদুল আজহা। পশু কেনা থেকে শুরু করে কোরবানি সম্পন্ন করা পর্যন্ত মানুষের মুখে ফুটে ওঠে আত্মতৃপ্তি ও প্রশান্তির ছাপ। এই উৎসব শুধু আনন্দের নয়; বরং আত্মত্যাগ, সহমর্মিতা ও মানবকল্যাণের শিক্ষাও দেয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তুলে ধরেছেন...১ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ডের অন্যতম শীর্ষ গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ওটাগো ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য আন্তর্জাতিক স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। গবেষণাভিত্তিক এই স্কলারশিপের মাধ্যমে....২ ঘণ্টা আগে
উৎসবমুখর পরিবেশে পাঠকবন্ধুর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপিত হয়েছে ১৮ মে। আলোকিত সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে ২০২৪ সালের ২ মে যাত্রা শুরু করা সংগঠনটি তৃতীয় বর্ষে পা রেখেছে। গত দুই বছরে সক্রিয় ভূমিকা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিশেষ অবদানের জন্য ১২ সংগঠককে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সেরা...৩ ঘণ্টা আগে