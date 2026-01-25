Ajker Patrika
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (ইডব্লিউইউ) ২০২৬ সালের বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২২ জানুয়ারি রাজধানীর আফতাবনগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘মঞ্জুর এলাহী’ অডিটরিয়ামে এই অনুষ্ঠান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি, নিয়মকানুন এবং একাডেমিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রম-সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নবীন শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান। এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ তুলে ধরে বলেন, দক্ষ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। তাঁরা নবীন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ ছাড়া দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিক এবং কোষাধ্যক্ষ এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী।

অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার বিভাগ আয়োজন করে আকর্ষণীয় ‘ক্লাব ফেয়ার’-এর। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩টি শিক্ষার্থী-পরিচালিত ক্লাব অংশ নেয়। প্রতিটি ক্লাব তাদের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে নিজ নিজ স্টল সাজায়, যাতে নবীন শিক্ষার্থীরা সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হতে উৎসাহিত হয় এবং একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

