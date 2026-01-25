Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর ৬২১ কলেজের মধ্যে সেরা

সায়েক আহমেদ সজীব
ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর ৬২১ কলেজের মধ্যে সেরা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে খুলনা বিভাগের ৬২১টি কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর। সম্প্রতি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতির সনদ কলেজটির অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ কামরুল হাসানের হাতে তুলে দেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর (ডিএমএলসি) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর। ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পর থেকে শিক্ষার বিস্তারে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোরে ১৯৯৫ সালে বিএ, বিএসএস, বিকম ও বিএসসি কোর্স চালু করা হয়। পরে ১৯৯৬ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৯৯ সালে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালে কলেজটি দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজের গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে।

বর্তমানে ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোরে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি ডিগ্রি (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে একটি পাবলিক কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং ২০২২ সালেও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে খুলনা বিভাগের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে।

একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর বিএনসিসি, রোভার স্কাউটসহ বিভিন্ন ক্লাবের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হয়। অদম্য স্পৃহা আর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
