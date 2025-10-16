Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

রাকসুর ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন: পর্যবেক্ষণ দল

রাবি প্রতিনিধি  
পর্যবেক্ষণ দলের সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
পর্যবেক্ষণ দলের সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলের সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ভবনের কনফারেন্স কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নির্বাচনে ভোটের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে কোনো অসংগতি পাইনি। ভোট গ্রহণ অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে কিছু ভোটকেন্দ্রে ভোটার বেশি হওয়ার কারণে অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেছে।’

প্রার্থীদের অভিযোগের বিষয়ে রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের কাছে কোনো প্রার্থী অভিযোগ করেননি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা কিছু অভিযোগ দেখেছি। কেউ সরাসরি আমাদের কাছে অভিযোগ করেননি।’

এর আগে আজ সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে এই ভোট। ভোট গ্রহণ শেষে গণনার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলানির্বাচনরাজশাহীশিক্ষারাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

রাকসুর ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন: পর্যবেক্ষণ দল

রাকসুর ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন: পর্যবেক্ষণ দল

রাকসু নির্বাচনের অসংগতি নিয়ে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

রাকসু নির্বাচনের অসংগতি নিয়ে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

রাকসু নির্বাচন: ভোট গ্রহণ শেষ, গণনার প্রস্তুতি

রাকসু নির্বাচন: ভোট গ্রহণ শেষ, গণনার প্রস্তুতি

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের