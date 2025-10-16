রাকসুর ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন: পর্যবেক্ষণ দল

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলের সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ভবনের কনফারেন্স কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নির্বাচনে ভোটের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে কোনো অসংগতি পাইনি। ভোট গ্রহণ অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে কিছু ভোটকেন্দ্রে ভোটার বেশি হওয়ার কারণে অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেছে।’
প্রার্থীদের অভিযোগের বিষয়ে রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের কাছে কোনো প্রার্থী অভিযোগ করেননি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা কিছু অভিযোগ দেখেছি। কেউ সরাসরি আমাদের কাছে অভিযোগ করেননি।’
এর আগে আজ সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে এই ভোট। ভোট গ্রহণ শেষে গণনার প্রস্তুতি চলছে।
