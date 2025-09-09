Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

আট কেন্দ্রে চলছে ভোট গণনা, এলইডি স্ক্রিনে দেখছেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভোট কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোট কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে চলছে ভোট গণনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গণনা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ভোট কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে সেই গণনায় চোখ রাখছে সবাই।

‎আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের বাইরে এমন চিত্র দেখা যায়।

‎এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ভোট কেন্দ্রে ৮১০টি বুথ বসিয়ে ভোট গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন। ডাকসুর ৩৮তম নির্বাচনে এরই মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে নির্বাচন কমিশন।

এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোট গণনায় স্বচ্ছতা আনতে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিতে আটটি ভোট কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিন বসানো হয়েছে। বাইরে থেকে সেই স্ক্রিনে চোখ রাখছে প্রার্থী, ভোটারসহ সবাই।

‎উপস্থিত ভোটাররা জানান, ভোট গ্রহণ শেষে গণনা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভোট গণনা সরাসরি এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখাচ্ছে। এতে ভোট গণনা নিয়ে অভিযোগ করার আর সুযোগ থাকবে না।

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবেডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসনির্বাচনভোটশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত, জাকসুতে প্রার্থী হতে পারছেন না অমর্ত্য

হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত, জাকসুতে প্রার্থী হতে পারছেন না অমর্ত্য

ভোট গণনা ম্যানিপুলেট করা হলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রতিহত করবে: আবিদ

ভোট গণনা ম্যানিপুলেট করা হলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রতিহত করবে: আবিদ

জামায়াত-শিবির ঢাবি ঘিরে ফেলেছে, প্রক্টরকে ছাত্রদল সভাপতির অভিযোগ

জামায়াত-শিবির ঢাবি ঘিরে ফেলেছে, প্রক্টরকে ছাত্রদল সভাপতির অভিযোগ

আট কেন্দ্রে চলছে ভোট গণনা, এলইডি স্ক্রিনে দেখছেন শিক্ষার্থীরা

আট কেন্দ্রে চলছে ভোট গণনা, এলইডি স্ক্রিনে দেখছেন শিক্ষার্থীরা