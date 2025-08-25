Ajker Patrika
জাকসুর খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ২০ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল

জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আজ সোমবার সন্ধ্যায় জাকসু নির্বাচন কমিশনের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের খসড়া প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২৭৬টি মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ২০ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করে জাকসুর নির্বাচন কমিশন। তবে তাঁরা প্রার্থিতা ফিরে পেতে আগামীকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) আপিল করতে পারবেন।

আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম। তবে কোন কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে, তা জানানো হয়নি।

প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে রাশিদুল আলম বলেন, ‘জাকসু নির্বাচনের জন্য আমাদের কাছে মোট ২৭৬টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে ২০টি বাতিল হয়েছে। যাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কারও কারও পরীক্ষা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। ফলে তাঁরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। এর বাইরে মনোনয়নপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ বেশ কিছু ভ্রান্ত তথ্যের জন্য কয়েকজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।’

নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব বলেন, ‘যাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে, তাঁরা বৈধতার বিষয়ে ও বাতিলের বিরুদ্ধে আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন। আপিলের ওপর শুনানি হবে ২৭ আগস্ট।’

কোন পদে কতজন প্রার্থী

জাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) পদে ২০ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৭ জন, সহসাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ৯ জন, সহসাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ২১ জন প্রার্থীর নাম খসড়া প্রার্থী তালিকায় রয়েছে।

এ ছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩ জন, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সম্পাদক পদে ১৩ জন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৯ জন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৯ জন, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক ১১ জন, নাট্য সম্পাদক পদে সাতজন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে পাঁচজন, সহক্রীড়া সম্পাদক (নারী) পদে ছয়জন, সহক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) পদে ছয়জন, তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে ১৪ জন, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক পদে ১৪ জন, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে পাঁচজন, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (পুরুষ) পদে ৯ জন, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তাবিষয়ক সম্পাদক পদে ১২ জন, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে সাতজন।

কার্যকরী সদস্য পদে নারীদের জন্য নির্ধারিত তিনটি পদের বিপরীতে ১৭ জন এবং কার্যকরী সদস্য পদে ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত তিনটি পদের বিপরীতে ৩২ জন প্রার্থী হয়েছেন।

তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার করতে পারবেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হবে এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।

