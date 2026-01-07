জকসু নির্বাচন: সংগীত বিভাগে শিবিরের জিএস ও এজিএস পেল শূন্য, ভিপি ৪ ভোট

জবি প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে সংগীত বিভাগে শিবিরের সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভরাডুবি। জিএস ও এজিএস পদে ভোট পড়েনি একটিও। ৪ ভোট পড়েছে ভিপি পদে।
আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে জকসু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সংগীত বিভাগের ফল ঘোষণাকালে এ তথ্য জানা যায়।
অন্যদিকে একই বিভাগে ছাত্রদল সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী একেএম রাকিব পেয়েছেন ১২৫ ভোট। একই প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী খাদিজাতুল কুবরা ৪৮ ও এজিএস পদপ্রার্থী বিএম আতিকুর রহমান তানজিল পেয়েছেন ১০৮ ভোট।
উল্লেখ্য, জকসু নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও এখনো পূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত ২০ কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী ও ছাত্রশিবিরের জিএস ও এজিএস এগিয়ে রয়েছেন।
প্রকাশিত মোট ২৩ কেন্দ্রে ভিপি পদে ছাত্রশিবিরের প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন ২৮১৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী ছাত্রদলের একেএম রাকিব পেয়েছেন ২৬৯১ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় প্রার্থীর মধ্যে ১২৮ ভোট ব্যববধান রয়েছে।
এছাড়া জিএস পদে শিবির প্যানেলের আব্দুল আলিম আরিফ মোট ২৯৮২ ভোট ও ছাত্রদল প্যানেল থেকে খাদিজাতুল কুবরা মোট ১২১৩ ভোট পেয়েছেন। তাছাড়া এজিএস পদে শিবির প্যানেলের মাসুদ রানা মোট ২৬৪৬ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল প্যানেলের আতিকুর রহমান তানজিল ২৩২০ ভোট পেয়েছেন।
এদিকে শীর্ষ তিন পদসহ অধিকাংশ সম্পাদকীয় পদে শিবির সমর্থিত প্যানেল এগিয়ে থাকলেও পাঠাগার ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদ দুটিতে এখনও ছাত্রদল এগিয়ে আছে। এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদগুলোর মধ্যেও ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের কয়েকজন প্রার্থী ভালো অবস্থানে আছেন।
